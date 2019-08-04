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Отдохнули в «Надежде»

05.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С 11 по 18 июля 2019 г. в ДРОЦ «Надежда» отдохнули и оздоровились воспитанники детских домов семейного типа из Городка, Толочина и Шарковщины. Отличительная особенность смены заключалась в том, что дети находились в лагере вместе с родителями-воспитателями.

Смена прошла в рамках совместного благотворительного социального проекта компании MasterCard Europe SA (Бельгия) и РОО «Белорусский детский фонд».

  Доброжелательный коллектив работников «Надежды» постарался, чтобы у гостей остались незабываемые впечатления. Программу оздоровления продумали таким образом, что за одну неделю дети и взрослые получили разнообразные оздоровительные процедуры, стали участниками многочисленных культурно-развлекательных мероприятий, проявили себя в декоративно-прикладном творчестве, укрепили здоровье в тренажёрном зале и во время велопрогулок. К каждому участнику смены нашли индивидуальный подход, а оздоровительные процедуры для группы отличались большим многообразием: разные виды аппаратного массажа, спектр водных процедур, спелеотерапия, лечебная физкультура, приём фиточая. Для помощи в решении вопросов взаимоотношений внутри семей работал психолог.

Особая роль была отведена организации питания. Каждый участник смены мог выбрать меню для себя. Рацион питания удовлетворил вкусы всех участников смены. Детям и взрослым предлагали мясные блюда, рыбу, кондитерские изделия, соки и фрукты.

  Каждый день в «Надежде» был наполнен событиями, но коллективы детских домов семейного типа нашли время для совместной прогулки к Вилейскому водохранилищу, занятий на уличных тренажерах и катания на велосипедах.

  Дети отметили, что, побывав в лагере, им очень хочется приехать сюда снова. В знак благодарности за отличный отдых для работников РОО «Белорусский детский фонд» ребята и их родители подготовили большой рисунок.

Ольга ОБУХОВА, директор ВОО РОО «Белорусский детский фонд».

 

 
 
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С 11 по 18 июля 2019 г. в ДРОЦ «Надежда» отдохнули и оздоровились воспитанники детских домов семейного типа из Городка, Толочина и Шарковщины. Отличительная...
 
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