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На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова

05.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Второй день последнего летнего месяца в средней школе №2 отмечают традиционно. В учреждении образования не умолкают детские голоса, педагоги радушно встречают почетных гостей. В этом году 2 августа здесь также не стали отступать от добрых устоявшихся школьных «канонов». Правда, на этот раз у мероприятия была особая «нотка» торжественности. На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова.

На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова

На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова

На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова

На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова

В торжестве, посвященном Дню десантников и сил специальных операций, приняли участие представители власти, воины-интернационалисты, а также десантник Василий Митьков, брат того, чей образ навсегда запечатлен в камне на фасаде здания.

Открыл мероприятие заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов. Он поздравил всех присутствующих с праздником и сказал много добрых слов в адрес тех, на чьи мужество, смелость и доблесть следует равняться подрастающему поколению.
Легкая ткань алой волной скользнула по гладкому камню. Открыли мемориальную доску в честь воина-интернационалиста Игоря Митькова его брат Василий и заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов.

Справка «МП»:

Игорь Евгеньевич Митьков родился в 1966 году, учился в СШ №2. В октябре 1984 года был призван в ряды Советской Армии. Воин-интернационалист геройски погиб 27 декабря 1985 года в Афганистане. Посмертно награжден орденом Красной Звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

Несколько концертных номеров, запуск в небо воздушных шаров стали символичным дополнением к патриотическому празднику. Жизнь продолжается! А завершилось торжество районными соревнованиями среди команд городских школ. В спортзале учреждения образования шла своя борьба, здоровая, мирная.

На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова

На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова

На фасаде здания СШ №2 появилась мемориальная доска памяти воина-интернационалиста Игоря Митькова

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Поддержку в благом деле – открытии мемориальной доски – оказал быховчанин Чеслав Фитинский, помощь в установке – выпускники СШ №2 Виталий Шилов и Юрий Климков.

Ксения ДМИТРИЕВА.

 
 
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Второй день последнего летнего месяца в средней школе №2 отмечают традиционно. В учреждении образования не умолкают детские голоса, педагоги радушно
 
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