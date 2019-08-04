Источник материала: Новости Волковыска

Безвизовая территория в Гродненской и Брестской областях для туристов стала шире, а срок пребывания теперь 15 суток.

Территории, которые теперь зарубежным туристам можно посетить без визы существенно расширились, об этом говорится в новом Указе Главы государства. Изменения коснулись безвизовой зоны «Брест – Гродно». В частности, в документе говорится, что сейчас для посещения без виз будут открыты город Гродно, Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Гродненский, Лидский, Свислочский, Щучинский районы Гродненской области, а также город Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий, Пружанский районы Брестской области.

Также в тексте Указа подчеркивается, что в целях повышения эффективности использования объектов туристической инфраструктуры и дальнейшего развития трансграничного туризма срок временного пребывания в туристических целях определяется на время до пятнадцати суток.

Между тем, как следует из текста документа, срок пребывания граждан при безвизовом порядке въезда в Беларусь и выезда в пунктах пропуска составляет срок тура, реализованного субъектом туристической деятельности, оказывающим услуги на территории, определенной в настоящем Указе.

К слову, оговорено в документе и увеличение срока пребывания зарубежных туристов в безвизовой зоне. В частности, при приобретении гражданами дополнительных туристических услуг, например, дополнительных экскурсий, услуг трансфера, медицинских и прочих услуг с обязательным включением дополнительного проживания в гостинице, а также проживания, например, в агроэкоусадьбе срок пребывания продлевается. Однако следует учитывать, что срок тура, в том числе при его продлении, не должен превышать срок временного пребывания, сообщает Гродненская правда.