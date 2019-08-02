ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не опоздайте сберечь жизнь!

07.08.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Не опоздайте сберечь жизнь!

В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них на сельском сходе граждан в агрогородке Буевщина  выступил начальник Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям  Андрей Мечеславович Федукович.

В ходе общения с сельчанами представитель районного отдела по чрезвычайным ситуациям показал местным жителям профилактический фильм, напомнил правила безопасности. Также привел примеры пожаров в частном жилом фонде, после чего ответил на вопросы присутствующих.

Выступление на сельском сходе работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, один из методов работы с населением. Живое общение позволяет из первых уст донести людям основные правила пожарной безопасности, достучаться до каждого при помощи примеров пожаров и гибели людей на них.

Comments are closed.

« Сумленна і шчыра працуюць хлебаробы ААТ «Буеўшчына»
Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «ГОСТЕХОСМОТР» »
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика