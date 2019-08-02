Не опоздайте сберечь жизнь!

Источник материала: Клiч Радзiмы

В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них на сельском сходе граждан в агрогородке Буевщина выступил начальник Шарковщинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Мечеславович Федукович.

В ходе общения с сельчанами представитель районного отдела по чрезвычайным ситуациям показал местным жителям профилактический фильм, напомнил правила безопасности. Также привел примеры пожаров в частном жилом фонде, после чего ответил на вопросы присутствующих.

Выступление на сельском сходе работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, один из методов работы с населением. Живое общение позволяет из первых уст донести людям основные правила пожарной безопасности, достучаться до каждого при помощи примеров пожаров и гибели людей на них.