Пенная вечеринка, болотный футбол и водная феерия. Традиционный «Праздник моря» проходит на Августовском канале (+программа, дополняется)

Традиционный «Праздник моря» на шлюзе Домбровка стартовал по-спортивному.
В поединках по болотному футболу в рамках открытого чемпионата Гродненской области сошлись более 20 команд.
Параллельно стартовали соревнования и по пляжному волейболу. После официального открытия гостей праздника ждет зрелищный «Плавание «На чем попало», участие в котором примут 18 команд. А на десерт всевозможные развлечения – от поэтических баттлов и морской библиотеки до водных аттракционов и танцев под открытым небом.
Программа Праздника моря-2019 на Августовском канале
- 12.00-20.00 – выездная торговля «Augustow-food»
Спортивные площадки «Адреналин»
- 10.00 Открытый чемпионат Гродненской области по болотному футболу
- 10.00 Пляжный волейбол
- 13.00 Водный праздник Гродненской области «Плавание «На чем попало»
- 19.00-20.00 Подведение итогов соревнований, награждение победителей
«Августовская жемчужина»
- 12.00-20.00 Работа музея истории Августовского канала, катание на теплоходе, экскурсионный маршрут «Августовский канал – жемчужина Принеманского края»
Морская библиотека «Книжная волна»
- 12.00-20.00 Морская библиотека, поэтический баттл «Под книжным парусом», библиосушка «Картины великих художников-маринистов», литературный конкурс «Связка загадок», литературная рыбалка (прототип детской игры «Веселая рыбалка»)
Микс-зона музыки и диско «Звезды континентов». Главная сценическая площадка
- 12.00-12.30 Театрализованное открытие Праздника моря
- 12.30-14.30 Концерт «Водный микс»
- 14.30-20.00 Дискотека «Жара»
Зона мастеров-ремесленников «Остров творчества»
- 12.00-20.00 Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-класс по изготовлению сувениров на морскую тематику «Морская гавань», творческие мастерские для детей по изготовлению бумажных корабликов, праздничных открыток
Площадка «Морской Inst@gramm»
- 12.00-20.00 Фотозоны «Челюсти», «Желтая субмарина», «Пиратская бухта приключений», «Лето», «Шашлычок»
Релакс-зона «Морская страна»
- 12.30-20.00 Мир аттракционов, Аква-шоу «Пенная вечеринка», «Водный отрыв в бассейне» (игры, обливание водой, соревнования, водный волейбол), Аквагрим, Мега-разукрашки «Волна творчества», игра в Мега-шашки «Думай, играй, отдыхай», игровая программа «Морские приключения»
Площадка «Зона игр»
- 12.30-20.00 «Солнечный волейбол», эстафета «Кексобег», «Гусеничные бега», игра-миссия «Замочи соседа» (стрельба из водных пистолетов).