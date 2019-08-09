Объединенная гражданская партия заявила о начале предвыборной кампании в Могилеве

Представители партии со ссылкой на могилевского чиновника сообщили, что завод могут и не запустить.









9 августа. Могилев. Алесь Светлицкий





Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев и член ОГП Татьяна Сиваченко во время пресс-конференции для журналистов объявили о старте предвыборной кампании.





Сам Шанцев баллотироваться в депутаты отказался. По его словам, больше пользы он принесет, если будет доверенным лицом кандидатом от ОГП. На прошлых парламентских выборах 2016 года он боролся за кресло депутата по Могилевскому-Сельскому округу №88 – именно там расположено предприятие «Омск Карбон Могилев». Именно вокруг борьбы с этим заводом и планируют строить свою кампанию члены ОГП в нашем городе.





— Общий наш партийный лозунг – «Стоп Омск Карбон». Мы собрали тысячу подписей жителей Могилева, деревень Вейно и Новоселки под обращением о запрете ввода в эксплуатацию этого предприятия. Часть подписей будет направлена в Могилевский облисполком. Часть – министру охраны природы. Я не собираюсь заниматься какими-то мелочами, предельно допустимыми концентрациями. Человек должен дышать чистым воздухом, — заявил Шанцев.





Татьяна Сиваченко подтвердила, что в своей кампании она также будет напирать на экологическую тематику. Специально подобрала и лозунг – «Дыши свободно». Баллотироваться она будет по Могилевскому-Центральному округу №85.





Она рассказала, что 7 августа вместе с Владимиром Шанцевым они встретились с председателем областного комитета природных ресурсов и по охране окружающей среды Николаем Дедковым. Чиновник их заверил, что ни в августе, ни в сентябре «Омск Карбон» запущен не будет:





— Они ещё не прошли повторную экологическую экспертизу. И если не пройдут – то и завод запущен не будет. Дедков сказал, что не факт, что «Омск Карбон» запустится, — сообщила Сиваченко.









Шанцев расценил шансы на запуск завода как «пятьдесят на пятьдесят».





При этом члены ОГП, вероятнее всего, по Могилевскому-Сельскому округу №88, где расположен «Омск Карбон», баллотироваться не будут – этот округ отойдет одному из представителей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». БХД, как и ОГП, входит в правоцентристскую коалицию и во время выборов эти политические силы будут сотрудничать.





— В ближайшие время мы намерены окончательно решить и объявить список членов ОГП по Могилеву, кто собирается выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах, — заявил Шанцев.



