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В России пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком

10.08.2019 18:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Хабаровском крае 83-летняя пенсионерка собирала грибы и попала в трясину. Около полутора суток она простояла по пояс в воде, причём ей пришлось отпугивать медведя.

Об этом сообщает РИА Новости.

Волонтёры добровольческого поискового отряда «Лига Спас» стали искать пенсионерку по просьбе её родственников, которые рассказали, что она ушла за грибами в девять утра 5 августа. Женщину нашли только ночью 7 августа.


Когда пенсионерку нашли, она стояла по пояс в топи и рычала. «Наша группа услышала её рык. Медведь ходил в 20 метрах максимум — его слышали, он был рядом. Травм у женщины нет, но она не говорит после этого — сильный стресс, всё время спит», — рассказал волонтёр.
 
 
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В Хабаровском крае 83-летняя пенсионерка собирала грибы и попала в трясину. Около полутора суток она простояла по пояс в воде, причём ей пришлось отпугивать медведя.
 
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