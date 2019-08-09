В России пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком

сообщает РИА Новости. Об этомРИА Новости.





Волонтёры добровольческого поискового отряда «Лига Спас» стали искать пенсионерку по просьбе её родственников, которые рассказали, что она ушла за грибами в девять утра 5 августа. Женщину нашли только ночью 7 августа.









Когда пенсионерку нашли, она стояла по пояс в топи и рычала. «Наша группа услышала её рык. Медведь ходил в 20 метрах максимум — его слышали, он был рядом. Травм у женщины нет, но она не говорит после этого — сильный стресс, всё время спит», — рассказал волонтёр.



