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В России пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком
Источник материала: Партизан
В Хабаровском крае 83-летняя пенсионерка собирала грибы и попала в трясину. Около полутора суток она простояла по пояс в воде, причём ей пришлось отпугивать медведя.
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Волонтёры добровольческого поискового отряда «Лига Спас» стали искать пенсионерку по просьбе её родственников, которые рассказали, что она ушла за грибами в девять утра 5 августа. Женщину нашли только ночью 7 августа.
Когда пенсионерку нашли, она стояла по пояс в топи и рычала. «Наша группа услышала её рык. Медведь ходил в 20 метрах максимум — его слышали, он был рядом. Травм у женщины нет, но она не говорит после этого — сильный стресс, всё время спит», — рассказал волонтёр.
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В Хабаровском крае 83-летняя пенсионерка собирала грибы и попала в трясину. Около полутора суток она простояла по пояс в воде, причём ей пришлось отпугивать медведя.
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