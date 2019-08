Чемпион UFC Генри Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вызвал на бой чемпионку организации в наилегчайшем весе Валентину Шевченко из Кыргызстана, пишет Матч ТВ. Он сделал это в своем Twitter-аккаунте.