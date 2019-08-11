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Чемпион UFC Генри Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

12.08.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вызвал на бой чемпионку организации в наилегчайшем весе Валентину Шевченко из Кыргызстана, пишет Матч ТВ. Он сделал это в своем Twitter-аккаунте.

— Ниже приводится заявление, обращенное к так называемой королеве полулегкого веса Валентине Шевченко. Подпись, трижды чемпион, а скоро — межгендерный чемпион. — сказал Сехудо. — Я наслаждался прекрасным воскресеньем в красивом Лас-Вегасе, как вдруг мой телефон начал разрываться от сообщений о том, что некто по имени Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом мира.

— Валентина Шевченко, у меня есть сообщение для тебя. Я хочу стать первым межгендерным чемпионом мира и вызываю тебя на бой. Ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом, — заявил Сехудо.

Интересно, что ранее боец уже вызывал на бой девушку — чемпионку UFC Аманду Нуньес.

 
 
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Он хочет стать «межгендерным чемпионом».
 
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