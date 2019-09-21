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Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Источник материала: СТВ
Как мы знаем, у каждой страны есть свои государственные символы, которые служат отличительными признаками. Такими являются герб, флаг и гимн. Также у стран есть свои обычаи, своя особенная кухня и, конечно, национальный костюм. Мы решили посмотреть, как выглядит традиционная одежда разных государств.
Беларусь
США (Гавайи)
Германия
Грузия
Индия
Испания
Китай
Мексика
Россия
Румыния и Молдавия
Финляндия
Япония
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Как мы знаем, у каждой страны есть свои государственные символы, которые служат отличительными признаками. Такими являются герб, флаг и гимн. Также у стран есть...
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