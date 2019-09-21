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Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран

22.09.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как мы знаем, у каждой страны есть свои государственные символы, которые служат отличительными признаками. Такими являются герб, флаг и гимн. Также у стран есть свои обычаи, своя особенная кухня и, конечно, национальный костюм. Мы решили посмотреть, как выглядит традиционная одежда разных государств.

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Беларусь

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/yulizavetta_7

США (Гавайи)

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/citrus_club_

Германия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/daniel.jahn08

Грузия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/maxxx923

Индия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/vishakha_beauty

Испания

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/artelan.pradoluengo

Китай

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/landwithoutsorrow

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/liukidd

Мексика

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/marioluna31

Россия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/rus_slavmoda

Румыния и Молдавия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/cilocie

Финляндия

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/annemarikivimaki

Япония

Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран
Фото: instagram.com/kuronekoshi_nya

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Как мы знаем, у каждой страны есть свои государственные символы, которые служат отличительными признаками. Такими являются герб, флаг и гимн. Также у стран есть...
 
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