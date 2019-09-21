Хотели бы примерить? Показываем национальные костюмы разных стран

Источник материала: СТВ

Как мы знаем, у каждой страны есть свои государственные символы, которые служат отличительными признаками. Такими являются герб, флаг и гимн. Также у стран есть свои обычаи, своя особенная кухня и, конечно, национальный костюм. Мы решили посмотреть, как выглядит традиционная одежда разных государств.

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Беларусь



Фото: instagram.com/yulizavetta_7

США (Гавайи)



Фото: instagram.com/citrus_club_

Германия



Фото: instagram.com/daniel.jahn08

Грузия



Фото: instagram.com/maxxx923

Индия



Фото: instagram.com/vishakha_beauty

Испания



Фото: instagram.com/artelan.pradoluengo

Китай



Фото: instagram.com/landwithoutsorrow



Фото: instagram.com/liukidd

Мексика



Фото: instagram.com/marioluna31

Россия



Фото: instagram.com/rus_slavmoda

Румыния и Молдавия



Фото: instagram.com/cilocie

Финляндия



Фото: instagram.com/annemarikivimaki

Япония