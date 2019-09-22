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Прогноз по валютам: следите за минимальным курсом доллара
Источник материала: Myfin
– Начнем с внешних валютных рынков. За прошлую неделю евро немного снизился к доллару – с 1,11 до 1,1060, или на 0,3%. При этом укрепился российский рубль. Доллар в России подешевел с 64,4 российского рубля до 63,8, или на 0,9%. Евро подешевел с 71,5 российского рубля до 70,6, или на 1,2%.
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Белорусский рубль укрепился, а инвалюты подешевели. Стоит ли белорусам заглянуть в обменники и прикупить долларов и евро?
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