Прогноз по валютам: следите за минимальным курсом доллара

– Начнем с внешних валютных рынков. За прошлую неделю евро немного снизился к доллару – с 1,11 до 1,1060, или на 0,3%. При этом укрепился российский рубль. Доллар в России подешевел с 64,4 российского рубля до 63,8, или на 0,9%. Евро подешевел с 71,5 российского рубля до 70,6, или на 1,2%.