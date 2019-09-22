В Сморгонском районе Chevrolet насмерть сбил 50-летнего пешехода

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сморгонском районе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось вечером 21 сентября. За рулем автомобиля Chevrolet находился 35-летний водитель. Мужчина ехал вместе с братом из Литвы домой – в Украину.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне перехода. 50-летний пешеход скончался на месте аварии.