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В Сморгонском районе Chevrolet насмерть сбил 50-летнего пешехода

23.09.2019 12:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Сморгонском районе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось вечером 21 сентября. За рулем автомобиля Chevrolet находился 35-летний водитель. Мужчина ехал вместе с братом из Литвы домой – в Украину.  

В Сморгонском районе Chevrolet насмерть сбил 50-летнего пешехода
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне перехода. 50-летний пешеход скончался на месте аварии.  

В середине сентября в Новогрудском районе произошел двойной наезд на пожилого пешехода (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Сморгонском районе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода.   По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось...
 
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