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В Сморгонском районе Chevrolet насмерть сбил 50-летнего пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Сморгонском районе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода.
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Водитель совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне перехода. 50-летний пешеход скончался на месте аварии.
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Новости Беларуси. В Сморгонском районе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось...
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