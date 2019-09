Худшая «паненка» в истории? Вратарь успел упасть, подняться и отбить мяч, пока тот летел в ворота

Источник материала: Tut.by

Нападающий команды четвертого английского дивизиона «Колчестер Юнайтед» Джевани Браун исполнил, возможно, худшую «паненку» в истории. Впрочем, это не помешало его команде выбить из Кубка английский Лиги «Тоттенхэм».