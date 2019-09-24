Худшая «паненка» в истории? Вратарь успел упасть, подняться и отбить мяч, пока тот летел в ворота

Источник материала: Tut.by

Нападающий команды четвертого английского дивизиона «Колчестер Юнайтед» Джевани Браун исполнил, возможно, худшую «паненку» в истории. Впрочем, это не помешало его команде выбить из Кубка английский Лиги «Тоттенхэм».

Во время исполнения удара в серии пенальти Браун подсек мяч и отправил его по центру ворот, но сделал это так слабо, что вратарь успел упасть в угол, подняться и отбить мяч кулаком.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти «Колчестер Юнайтед» был сильнее — 4:3.

«Паненка» — удар в стиле чешского форварда Антонина Паненки, который в финале Евро-76 реализовал решающий пенальти. Паненка подсек мяч и отправил его по центру ворот. В таком стиле позже забивали многие известные футболисты, а российский нападающий Федор Смолов неудачно пробил «паненкой» в серии послематчевых пенальти в игре четвертьфинала ЧМ с Хорватией, из-за чего Россия вылетела с турнира.