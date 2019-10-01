В соцсетях новый герой - это злой гусь, который травит людей. Рассказываем, откуда взялся мем

Источник материала: Tut.by

Игра Untitled Goose Game про злобного гуся, который портит людям жизнь, полюбилась пользователям соцсетей. Про мемы, созданные на основе персонажа игры, пишут такие крупные издания как Washington Pos t и Time . Рассказываем, что это за гусь.



Изображение: Untitled Goose Game

Идея Untitled Goose Game, как отметили авторы игры из студии House House, родилась случайно — кто-то в шутку сбросил в групповой чат фотографию гуся с подписью «Давайте сделаем про это игру».

«Мы думали, что гусь — это наша шутка, но затем обнаружили, что очень многие люди испытывают такие же чувства к этим птицам. Особенно это касается северного полушария. Мы не думали, что это привлечет столько внимания», — говорит разработчик игры Джейкоб Штрассер.

С 20 сентября игру можно купить для Windows и Mac: на Epicgames она стоит со скидкой около 11 белорусских рублей, на Nintendo Switch (также со скидкой) — около 35 белорусских рублей.

Описание игры — это отдельный шедевр. «В деревне выдалось дивное утро, а вы — ужасный гусь, — говорится там. — Untitled Goose Game сочетает в себе элементы симулятора-„песочницы“ и эпатажа в духе буффонады. Встряхните эту сонную деревеньку! Прогуливайтесь по городку от лужаек до магазинов на главной улице, расставляйте ловушки, воруйте шляпы — словом, испортите жителям день. В игре вы увидите: ужасного гуся (это вы); поселок с людьми, которые пытаются заниматься своими делами (а вы их за это ненавидите). Есть отдельная кнопка для гоготания».

По ходу игры гусь нападает на ничего не подозревающих людей: школьника в очках, садовника, владелицу магазинчика, две дамы, пытающиеся наслаждаться хорошим деньком, и так далее. Почти все проделки можно сопровождать гоготом.

В результате гусь стал настоящим героем соцсетей. Показываем некоторые из шуток.

Untitled Goose Game is so popular because it appeals to humanity’s two most basic, primordial desires that have been with us since the dawn of time: to bully nerds and to be a goose. pic.twitter.com/MHmaRM7TrI — Existential Comics (@existentialcoms) September 27, 2019

Untitled Goose Game так популярна, потому что взывает к двум самым основным, первобытным инстинктам человечества, которые были с нами с самого начала времен: травить ботанов и быть гусем.

Мир — не моя цель.

this is exactly what will happen when the townsfolk finally arrest the horrible goose https://t.co/ERdVtg0JGL — jonny sun (@jonnysun) September 30, 2019

«Вот что произойдет со злобным гусем, когда его наконец-то арестуют». В твите цитируется новость о том, как голландская полиция арестовала попугая за участие в грабеже и посадила его в тюремную камеру с хлебом и водой.

Game devs: «But do people *want* to play evil characters?» Untitled Goose Game: pic.twitter.com/7zIMBVrpLr — Morgan Lockhart (@missdoomcookie) September 23, 2019

Разработчики игры: «Но люди * хотят * играть злых персонажей?» Untitled Goose Game:

Гусь даже появился в более «интеллектуальных» мемах.

The goose game is about being antifa pic.twitter.com/Ec2mlZUsOJ — We Liv in a society (@LivPosting) September 27, 2019

Организованный труд / капитализм

На картинке — сараевское убийство: убийство 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жены герцогини Софии Гогенберг в Сараеве сербским гимназистом Гаврилой Принципом. Убийство стало поводом для начала Первой мировой войны.

На фото — часть атомной бомбы.