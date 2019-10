В соцсетях новый герой - это злой гусь, который травит людей. Рассказываем, откуда взялся мем

Источник материала: Tut.by

Игра Untitled Goose Game про злобного гуся, который портит людям жизнь, полюбилась пользователям соцсетей. Про мемы, созданные на основе персонажа игры, пишут такие крупные издания как Washington Pos t и Time . Рассказываем, что это за гусь.

Идея Untitled Goose Game, как отметили авторы игры из студии House House, родилась случайно — кто-то в шутку сбросил в групповой чат фотографию гуся с подписью «Давайте сделаем про это игру».

«Мы думали, что гусь — это наша шутка, но затем обнаружили, что очень многие люди испытывают такие же чувства к этим птицам. Особенно это касается северного полушария. Мы не думали, что это привлечет столько внимания», — говорит разработчик игры Джейкоб Штрассер.

С 20 сентября игру можно купить для Windows и Mac: на Epicgames она стоит со скидкой около 11 белорусских рублей, на Nintendo Switch (также со скидкой) — около 35 белорусских рублей.

Описание игры — это отдельный шедевр. «В деревне выдалось дивное утро, а вы — ужасный гусь, — говорится там. — Untitled Goose Game сочетает в себе элементы симулятора-„песочницы“ и эпатажа в духе буффонады. Встряхните эту сонную деревеньку! Прогуливайтесь по городку от лужаек до магазинов на главной улице, расставляйте ловушки, воруйте шляпы — словом, испортите жителям день. В игре вы увидите: ужасного гуся (это вы); поселок с людьми, которые пытаются заниматься своими делами (а вы их за это ненавидите). Есть отдельная кнопка для гоготания».

По ходу игры гусь нападает на ничего не подозревающих людей: школьника в очках, садовника, владелицу магазинчика, две дамы, пытающиеся наслаждаться хорошим деньком, и так далее. Почти все проделки можно сопровождать гоготом.

В результате гусь стал настоящим героем соцсетей. Показываем некоторые из шуток.