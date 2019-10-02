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Мушкетёр! Боярский прокомментировал парковку на встречной полосе Невского: «Мне насрать на вас»
Источник материала: Партизан
Автомобиль народного артиста Михаила Боярского застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга.
Правила дорожного движения оказались проигнорированы с отвагой, присущей настоящему мушкетёру. Сам исполнитель роли Д’Артаньяна благородствовать в объяснениях не стал.
Фото с «Мерседесом», припаркованным на встречной полосе у перекрёстка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы, опубликовали очевидцы в социальных сетях 1 октября. От автомобиля в момент съёмки отходил его владелец актёр Михаил Боярский.
Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com
По словам горожан, «Мерседес» выехал с Большой Конюшенной улицы, развернулся и встал на Невском «против шерсти».
«И выходит из него некто очень похожий на кого-то, кого я привык видеть в шляпе. Показалось, наверное. Не могут приличные люди так делать», — написал очевидец.
В разговоре с
В комментариях петербуржцы пишут, что мушкетёрский автомобиль не впервые встречается на улицах Петербурга припаркованным в нетрадиционных местах.
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Автомобиль народного артиста Михаила Боярского застукали за эксцентричной парковкой в центре Петербурга.
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