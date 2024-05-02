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Студенты Союзного государства почтили память медиков Великой Отечественной войны

02.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Студенты Союзного государства почтили память медиков Великой Отечественной войны
 Фото: МТРК «Мир»

«Нам жить и помнить» – так называется форум в Минске, который собрал студентов Беларуси и России. Делегации университетов Союзного государства почтили память медиков Великой Отечественной войны, а их подвиг постарались подчеркнуть реконструкторы героических событий, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На столе реконструктора шины прошлого века, треугольные косынки для фиксации, турникет для остановки кровотечения и другие инструменты полевых врачей. На выставке военной медицины книги, фото и письма с фронта. Все они – как часть памяти и страны, и университета.

«Более трех тысяч наших выпускников в годы Великой Отечественной войны помогали, участвовали на фронтах, в тылу, партизанских отрядах, тем самым оказывая медицинскую помощь на всех направлениях, на всех уровнях. Более 200 человек профессорско-преподавательского состава участвовало в войне», – рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

В Военный медицинский институт теперь набирают и девушек. Для них выделили всего несколько мест. Ксения стала одной из трех, кто попал в институт в первый женский набор.

«По выпуску мы будем военными врачами. В семье у меня военных нет. Только дедушка военнослужащий. Это было осознанное решение, мое. Никто на этом не настаивал. Хотелось пойти именно в медицину, но хотелось как-то разнообразить это», – рассказала студентка Военного медицинского института Беларуси Ксения Новик.

В этом году Беларусь отмечает 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Обсуждают на форуме не только патриотические программы, но и общие образовательные вопросы.

«Мы работаем с ребятами, начиная со школьной скамьи. Именно поэтому у нас идет постоянный обмен делегациями, школьниками при посещении тех памятных мест, которые стали местами боевой славы», – рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Среди участников – преподаватели и ректоры. На карте форума не только Беларусь, есть гости из Смоленска, Самары, Саратова, Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодарского края.

«Проект Кубанского государственного медицинского университета называется «По следам героев». Мы, конечно, хотим перейти в Республику Беларусь, чтобы сотрудничать с Белорусским государственным медицинским университетом, чтобы привести наших студентов-медиков в Республику Беларусь, познакомить их с историей республики», – рассказал студент Кубанского государственного медицинского университета Давид Агаджанян.

Университеты Беларуси и России объединяют общие научные разработки. Все обязательно для практической медицины. Между вузами стран уже есть более 20 договоров о сотрудничестве.

«Также нас интересуют темы биоинженерии, клеточных технологий, которые позволят улучшить качество оказания медицинской помощи населению, как нашей Беларуси, так и России», – рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

Форум рассчитан на два дня. Завтра участники соберутся на мемориальный реквием по погибшим студентам и бывшем преподавателям в годы Великой Отечественной.



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Теги: Минск
 
 
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Форум посетили гости из Смоленска, Самары, Саратова, Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Краснодарского края.
 
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