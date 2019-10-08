Регистрация кандидатов в депутаты началась в Беларуси

Окружные избирательные комиссии с 8 по 17 октября проводят регистрацию кандидатов в депутаты Палаты представителей.

После регистрации кандидатов начнется предвыборная агитация. 18 октября окружные избиркомы проведут жеребьевку эфирного времени для кандидатов на радио и телевидении.

Выступления пройдут с 21 октября по 6 ноября в будни с 19 до 20 по ТВ и с 7 до 8.00 на радиостанциях.

Традиционно эфир для минских кандидатов будет на «Радио-Минск» и канале «Беларусь 3», по Минской области - радиостанция «Минская волна» и СТВ. Не больше пяти минут одному кандидату.

Также кандидаты получат право на публикацию своей программы газетах в «Звязда» или «Рэспубліка» или в региональных.

Всего в стране выдвинуто 703 кандидата в депутаты. В Палате представителей насчитывается 110 мест. Если избиркомы зарегистрируют всех выдвиженцев в качестве кандидатов, то на одно место будет претендовать в среднем более шести человек.

Больше всего выдвиженцев в Минске. В столице выдвигаются 176 человек. Меньше всего претендентов в Гродненской области — 77. На Могилевщине документы подали 82 выдвиженца, на Гомельщине — 84, в Брестской области — 90, в Минской и Витебской — под 97, сообщает Reform.

Голосование на выборах пройдет 17 ноября.