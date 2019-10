Нобелевскую премию по литературе получили сразу два писателя. Кто они?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 10 октября, вручили сразу две Нобелевские премии по литературе. Премию 2018 года, после перерыва в один год, получила польская писательница Ольга Токарчук, 2019-го — австрийский писатель Петер Хандке. Об этом рассказал Нобелевский комитет в Стокгольме.