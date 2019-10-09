Нобелевскую премию по литературе получили сразу два писателя. Кто они?

Источник материала: KYKY

Сегодня, 10 октября, вручили сразу две Нобелевские премии по литературе. Премию 2018 года, после перерыва в один год, получила польская писательница Ольга Токарчук, 2019-го — австрийский писатель Петер Хандке. Об этом рассказал Нобелевский комитет в Стокгольме.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke. #NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Ольге Токарчук дали премию «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Петеру Хандке — «за влиятельную работу, которая с лингвистической изобретательностью исследовала периферию и специфику человеческого опыта». Каждому из них, как и другим лауреатам «нобелевки», вручат золотую медаль, диплом и денежную премию около 900 тысяч долларов. Официальное награждение объявлено на 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

А почему премию не вручали в прошлом году?

Причиной послужил скандал. Дело в том, что в 2017-м участницы движения #MeToo, 18 сотрудниц Шведской академии, обвинили в сексуальных домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно. Девушки заявили, что в академии обо всем знали, но скрывали действия Арно — мужа шведской поэтессы Катарины Фростенсон, которая также состояла в этой организации.

Пока проходили разбирательства, выяснилось, что культурный центр, который возглавлял Арно, получал финансирование из Нобелевского фонда через свою жену. Позже Фростенсон, как и некоторые ее коллеги, вышла из Шведской академии. А в октябре 2018 года Арно приговорили к двум годам колонии.