ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский не против миротворцев на украино-российской границе

10.10.2019 15:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Украины выступил за введение миротворцев на границу между РФ и Украиной.



Миротворческий контингент должен быть введен на границе между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает УНН.

"Если мы с вами говорим о миротворцах, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией", - отметил Зеленский.

Напомним, недавно глава Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность нашей страны принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.


В Кремле же, как и в так называемых "Л/ДНР", настаивают на "миротворцах" на границе Украины с незаконными образованиями.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины выступил за введение миротворцев на границу между РФ и Украиной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Раньше тут стояли трактора, а теперь живет художник. Взгляните, какой дом построили в Англии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика