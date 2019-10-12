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В Бресте на спуске с Гузнянского моста иномарка влетела в столб

12.10.2019 23:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 12 октября в Бресте на проспекте Республики разбилась иномарка.


Автомобиль ехал по Гузнянскому мосту в направлении улицы Октябрьской революции. По словам очевидцев, на повороте водитель не справился с управлением и легковушка врезалась в столб.


В результате ДТП водитель не пострадал, а пассажира увезли в больницу, сообщает «Виртуальный Брест».


 
Теги: Брест
 
 
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В результате ДТП водитель не пострадал, а пассажира увезли в больницу.
 
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