В Бресте на спуске с Гузнянского моста иномарка влетела в столб

Источник материала: Tut.by

Вечером 12 октября в Бресте на проспекте Республики разбилась иномарка.





Автомобиль ехал по Гузнянскому мосту в направлении улицы Октябрьской революции. По словам очевидцев, на повороте водитель не справился с управлением и легковушка врезалась в столб.





В результате ДТП водитель не пострадал, а пассажира увезли в больницу, сообщает «Виртуальный Брест».



