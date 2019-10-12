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Как выглядит и чем занимается девушка с очень большими глазами - украинка Мария Оз

13.10.2019 16:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мария Оз — жительница Украины, блогер и режиссер роликов, созданных в технике стоп-моушн. С недавних пор о ней знают далеко за пределами родной страны. Пользователи Instagram окрестили Марию обладательницей «самых больших глаз в мире». Spletnik.ru рассказал об этой необычной девушке с глазами, как у куклы Братц.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maria Oz (@dukhovnoe_litso) 24 Авг 2019 в 8:48 PDT

Популярностью 19-летняя уроженка Киева Мария Оз обязана своей необычной внешностью. За жизнью девушки, которую называют моделью с самыми большими глазами в мире, в Instagram следят 128 тысяч подписчиков.

Скептики и хейтеры часто упрекают Марию в использовании фотошопа, но сама девушка уверяет, что свои снимки не ретуширует, а такие выразительные глаза ей достались от папы.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maria Oz (@dukhovnoe_litso) 16 Май 2019 в 9:20 PDT

Как девушка стала популярной

Идея завести свой блог с роликами, записанными в технике Stop Motion, пришла к ней неожиданно. В 16 лет ей сделали операцию — вырезали аппендицит. После операции, когда она сидела дома, ей было скучно и грустно. Чтобы себя хоть как-то развлечь, девушка увлеклась готовкой.

— Блюда выглядели красиво, но есть их я не могла — оставалось только фотографировать. Как-то я нашла на кухне какую-то булочку и бумажный пакет, уже тогда я увлеклась фотографией и видео, и мне показалось, что было бы здорово, если бы булочка «залезла» в пакет и подвигалась. Мне очень хотелось снимать мультики, но на тот момент я еще не знала, как это делается, — рассказывала она в интервью порталу BeautyHub.

Сначала Мария не постила ничего необычного — типичные фото с фильтрами. Позже, когда она начала выкладывать свои короткие ролики, ее заметили представители магазина Eclair Artwork и доверили снять ролик ко Дню святого Валентина.

Девушка признается, что успех не пришел к ней внезапно.

— Все приходило постепенно: улучшались мои видео — подписывалось больше людей. Я начала снимать для кого-то, и получилось так, что многим людям это нравится, многие смотрят на мои работы, впрочем, даже сейчас мне есть куда расти. Я не считаю себя знаменитой, но иногда люди узнают меня на улице, — сказала она.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maria Oz (@dukhovnoe_litso) 4 Окт 2019 в 6:24 PDT

Мария уже успела посотрудничать с Oh My Look. Она делала фото и видео для их страницы в Instagram. Сейчас девушка старается снимать больше видео, потому что хочет сконцентрироваться именно на роликах.

— Я делаю видео для Átlas, Bulgari и других брендов. Работаю для Good Wine, снимаю для их Instagram, и это совсем другая тема, тоже интересная, ведь мне нужно придумывать не только что-то милое «для девочек», а показывать еду и напитки — это другие цвета, другая палитра, другие эмоции. Такое сотрудничество помогает мне развиваться. Одним из самых запоминающихся проектов для меня была работа с Make My Day, сейчас мы хорошие друзья. Также я работала для журнала Elle, — говорит Мария.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maria Oz (@dukhovnoe_litso) 23 Июл 2019 в 5:33 PDT

О критике в сети

Девушка признается, что ей часто пишут, что у нее всегда одинаковое, «застывшее» выражение лица, и она не улыбается на фотографиях. Однако, по словам Марии, она и в жизни делает это редко.

— Я могу просто думать о чем-то своем, и моя мимика не выражает никаких эмоций. На самом деле в Instagram и в жизни я одна и та же. Я не пытаюсь создать какой-то образ — я просто такая, какая есть, — уверяет блогер.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Maria Oz (@dukhovnoe_litso) 24 Июн 2019 в 7:07 PDT

 
 
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