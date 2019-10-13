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Неделя спорта за 13.10.2019

13.10.2019 23:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«У нас не было разгромных результатов». Подводим итоги матчей сборной Беларуси с эстонцами и голландцами

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Новости Беларуси. Сборная Беларуси провела два домашних матча Евроквалификации. Итоги дуэлей обсудим с нашим корреспондентом и гостьей Екатериной Лихошапко. Она работала на двух матчах и готова поделиться увиденным на стадионе «Динамо», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Михаил Мархель накануне матча с голландцами: «Мы ожидаем давление с их стороны»

Иван Бахар о матче с голландцами: «Уровень запредельный. Очень тяжело играть с таким соперником»

Какие у тебя впечатления от этих двух игр?

Неделя спорта за 13.10.2019

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Впечатления двоякие. Такое чувство, что я увидела две разные игры: и по эмоциям, и по тому, что творилось на поле. Игра с Эстонией была более спокойной, а сегодня, в матче с командой Нидерландов кипели эмоции.

Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Мы заслуживали победы»

Неделя спорта за 13.10.2019

Матч против сборной Нидерландов – это первый такой взрослый экзамен для главного тренера сборной Михаила Мархеля. Все-таки команда Эстонии примерно равна нам по классу. Как справился главный тренер с этим экзаменом?

Екатерина Лихошапко:
Я считаю, что справился. Он провел только три игры, была товарищеская с Уэльсом. У нас не было разгромных результатов.

Подробнее о том, как прошли матчи сборной Беларуси и Нидерландов, смотрите в видеоинформации.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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