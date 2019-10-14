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Почти 20-летняя Audi - без малого 19 тысяч рублей. Какие списанные авто продают силовые ведомства

15.10.2019 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На чем надоело ездить силовым ведомствам? Мы заглянули на сайт РУП «Белспецконтракт» и посмотрели, что продают наши доблестные органы. И это не только ВАЗы всех мастей и калибров, но и кое-что посерьезнее. Правда, некоторые цены шокируют.


BMW 740i

Например, военная часть в Молодечно выставила на продажу списанный седан BMW 740 1997 года выпуска. Заявленный пробег автомобиля — 467 770 км. Под капотом — 4,4-литровый V8 мощностью 286 л.с. Но цена — 20 291 рубль! Средняя рыночная стоимость подобных моделей — от 2,5 до 5 тысяч долларов.


Audi A6

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля РБ желает избавиться от универсала Audi A6. Год выпуска не определен, и это указано в техпаспорте. Тип двигателя неизвестен, а вот пробег — 500 213 км. Ведомство хочет получить за кота в мешке 6470 рублей. На рынке цены на «универсал» (а это поколение С4, которое выпускалось с 1994 по 1997 годы) колеблются от двух до шести тысяч долларов.








Но есть вариант получше. Военная часть в Молодечно очень желает продать «универсал» Audi A6 2000 года выпуска. Судя по фото, автомобиль в неплохом состоянии: под капотом — V6 TDI с «автоматом», в салоне еще не протертая кожа. Заявленный пробег — 282 030 км. А цена — аж 18 943 рубля. Но, может, товарищи военные ошиблись в цифрах и «единичка» в начале цены лишняя.








Министерство внутренних дел выставило на продажу седан Mercedes-Benz С180 1993 года выпуска. Пробег у машины — 375 559 км. Судя по фото, состояние оставляет желать лучшего. Просят за немецкий бывший «премиум» 4 тысячи рублей, и это вполне рыночная цена.

Не знаем, зачем Комитету судебных экспертиз много лет назад понадобился Mercedes-Benz S500SEL, но сейчас автомобиль списан и выставлен на продажу. За «легенду» 1993 года выпуска с пробегом 387 524 км просят 8 тысяч рублей. Оценить состояние не получится, потому что фото к объявлению не прилагаются. Но на рынке разбежка цен велика. Ухоженные машины продают и по 10 тысяч долларов, но реальная цена как минимум в два раза меньше.








Следственный комитет РБ по главному управлению финансового и тылового обеспечения продает Mersedes-Benz E350 2007 года выпуска с пробегом 270 510 км. Сложно судить о состоянии по фото, но кажется, что это не самый «убитый» экземпляр. На рынке такие машины стоят от 8 до 14 тысяч долларов, так что 19 200 рублей, которые хочет получить ведомство, выглядят вполне приемлемо.





А вот 12 354 рубля за Mercedes-Benz E280 1998 года выпуска и с пробегом 395 234 км выглядят, мягко говоря, слишком оптимистично. Военным, которые продают этот автомобиль, надо бы пересмотреть взгляды на ценообразование.








Это же касается и выставленного на продажу все той же военной частью BMW 520 (кузов Е34) неопределенного года выпуска с пробегом 528 тысяч км. Рыночная стоимость даже ухоженных экземпляров редко превышает 3500 долларов. Тогда как этот автомобиль выставлен за 9940 рублей.

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На сайте РУП «Белспецконтракт» реализуются списанные автомобили, ранее принадлежавшие силовым и другим ведомствам. Есть интересные экземпляры, но цены не всегда...
 
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