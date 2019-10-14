Очень важная профессия фармацевт

Источник материала: Новости Хотимска

В середине октября отмечают свой праздник представители такой профессии как фармацевты и провизоры. А вот для Натальи Ерошенко, фармацевта центральной аптеки №28 этот месяц особенно богат на события, так как в преддверии своего профессионального праздника она принимала ещё поздравления и с Днем рождения и Днем матери. Совпадение это или счастливая случайность, Наталья Сергеевна не знает, но зато с удовольствием рассказывает, как оказалась в сфере фармацевтики.

– В детстве мечтала стать учителем химии и биологии, однако мама отговорила. И хоть поначалу думала: вдруг не моё и нужно было всё-таки идти в педагогику. Однако сейчас могу уверенно сказать, что выбор был сделан верный. Что больше всего нравится в работе? Наверное, то, что ты можешь помочь людям в таком важном вопросе, как здоровье, – рассуждает собеседница.

В области фармацевтики Наталья уже довольно опытный специалист, работает около 8 лет. Однако, что самое интересное: за этот небольшой отрезок времени, она смогла по-настоящему влюбиться в свое дело и зарекомендовать себя с самой положительной стороны. Об этом свидетельствуют не только положительные отзывы со стороны покупателей, но и награждения в ее личной копилке. Так, по итогам 2017 года аптека №178 Хотимской ЦРА № 28, где на тот момент работала Наталья, среди аптек 5 категории Могилевской области заняла 2 место в конкурсе «Лучшая аптека». Почетные грамоты, Дипломы и Благодарности за добросовестный труд, личный вклад, высокий профессионализм в дело лекарственного обеспечения населения от дирекции РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» лишь в очередной раз свидетельствуют о том, что Наталья Ерошенко с выбором профессии всё-таки не ошиблась. А ведь ежедневные положительные результаты труда говорят только о том, что человек на своем месте, поэтому и выполняет свою работу с душой.

– Безусловно, очень запоминается, когда люди говорят «спасибо», бывает, что и благодарности пишут в книге предложений. Всех покупателей не запомнишь, а вот они тебя обязательно вспомнят при встрече. Со всеми клиентами стараюсь быть вежливой, внимательной, отзывчивой, доброжелательной, – продолжает фармацевт.

О том, что перечисленные качества необходимы для работника аптеки, нет сомнений. Зачастую доброе слово и улыбка не менее важны, чем покупка лекарства, что доктор прописал. Кстати, и при покупке необходимых медикаментов, фармацевт также может дать самую полную информацию.

– Каждый год в наш небольшой, но дружный коллектив вливаются молодые специалисты. А более опытные работники всегда рады подсказать, в нужную минуту подставить плечо помощи. От имени всего коллектива хочется поблагодарить заведующего центральной аптекой № 28 Галину Худоба, фармацевтов Нину Зайцеву и Татьяну Старостенко за ценный опыт, а также поздравить всех коллег с праздником и пожелать крепкого здоровья и улыбок, – добавляет Н. Ерошенко.

Еще Наталья Сергеевна призналась, что ее любимый сынишка уже размышляет о будущей работе, и возможно даже пойдёт по маминым стопам. Уже сейчас Кирилл увлекается различными исследованиями, даже попросил подарить ему настоящий микроскоп. Мальчишка отчетливо понимает, что фармацевт – очень важная профессия, ведь в ее основе лежит помощь людям.

Ольга Зайцева.

Фото автора