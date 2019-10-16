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Рай и в шалаше: серийный вор 6 лет скрывался от милиции под Рогачевом

17.10.2019 07:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Рай и в шалаше: серийный вор 6 лет скрывался от милиции под Рогачевом
МВД Республики Беларусь

Однако подозреваемый внезапно исчез, вместе с ним прекратились и кражи. Спустя несколько месяцев из домов снова начали пропадать продукты, посуда, одежда, бытовая химия и т.д.

Судя по тому, какие предметы забирал грабитель, он поселился вдали от благ цивилизации, такой вывод сделали правоохранители.

Несколько дней назад один из охотников рассказал участковому о том, что в лесу он встретил странного мужчину с велосипедом. Милиционер выехал на место. Он углубился в чащу на четыре километра и наткнулся на строение из брёвен, переложенных мхом. 

Внутри спал разыскиваемый за кражи. Его задержали.

Выяснилось, когда мужчиной заинтересовались правоохранители, он сбежал в Россию. Там работал нелегально, после чего вернулся домой и стал отшельником, чтобы не оказаться в тюрьме. Воровал по ночам, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. 

Рай и в шалаше: серийный вор 6 лет скрывался от милиции под Рогачевом
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Теги: Минск
 
 
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В 2013 году сыщики вышли на след серийного вора. Мужчина обчищал пустующие дачи и деревенские дома.
 
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