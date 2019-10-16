Рай и в шалаше: серийный вор 6 лет скрывался от милиции под Рогачевом

Источник материала: Аргументы и факты

Однако подозреваемый внезапно исчез, вместе с ним прекратились и кражи. Спустя несколько месяцев из домов снова начали пропадать продукты, посуда, одежда, бытовая химия и т.д.

Судя по тому, какие предметы забирал грабитель, он поселился вдали от благ цивилизации, такой вывод сделали правоохранители.

Несколько дней назад один из охотников рассказал участковому о том, что в лесу он встретил странного мужчину с велосипедом. Милиционер выехал на место. Он углубился в чащу на четыре километра и наткнулся на строение из брёвен, переложенных мхом.

Внутри спал разыскиваемый за кражи. Его задержали.