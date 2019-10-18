Источник материала: Новости Волковыска

Буклеты со скидками в супермаркетах, листовки с рекламой окон и дверей… Мы, признаться, уже подустали от навязчивой рекламы в почтовых ящиках, которой нет конца и края. А в итоге страдает чистота в подъездах и на придомовой территории. Накопилось множество претензий к навязчивой рекламе и у пассажиров городского транспорта, вынужденных слушать громкие объявления по пути домой. Но, похоже, рекламный рынок ждут изменения – во многом в пользу потребителей, мнение которых учли. После общественного обсуждения депутаты в первом чтении приняли внесение поправок в Закон «О рекламе». В случае их одобрения во втором чтении жильцы смогут отказаться от доставки рекламы в почтовые ящики, а звуковую рекламу в транспорте запретят. Есть еще ряд и других интересных инициатив. Мы узнали, как же будет меняться рекламный рынок страны?

Адресный подход

Инициатором поправок в Закон «О рекламе» выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Поправок много – около тридцати. Пожалуй, одна из самых обсуждаемых – запрет спама в почтовых ящиках. Проблема действительно есть. Акции в магазинах, установка окон и дверей, услуги сантехников и плиточников… Наши почтовые ящики переполнены листовками. Их мы находим и на полу в подъезде. Но здесь, скорее, вопрос культуры самих жильцов, которые не в состоянии донести ненужный буклет до урны.

Жалобы от жильцов, недовольных навязчивой рекламой в почтовых ящиках, поступали регулярно. При разработке проекта закона даже рассматривался вопрос о полном запрете такого вида рекламной рассылки. Но в ходе обсуждения все же часть жителей высказались против такой меры. Многим листовки в почтовых ящиках упрощают жизнь. Пожилые люди, например, хотят получать информацию об акциях в супермаркетах, а жители новостроек благодаря листовкам экономят время на поиски исполнителей ремонтных услуг и строительных материалов. В МАРТ постарались учесть интересы обеих сторон.

– Запрета на распространение рекламы таким способом нет, и он не вводится, – расставила точки над «i» начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик. – Это бюджетный вариант продвижения малого и среднего бизнеса, более адресный подход к клиентам. Предложенная нами поправка позволит выстраивать взаимоотношения рекламного рынка с потребителями на основе внимательного и уважительного отношения. Потребитель сможет в любой момент отказаться от рассылки в его почтовый ящик. Рекламодатель и рекламораспространитель будут обязаны прекратить доставку листовок в почтовый ящик по первому требованию его владельца.

Отказаться от ненужных листовок в почтовых ящиках можно несколькими способами. Первый – отправить письма на почтовый или электронный адрес рекламодателя или распространителя. Второй – разместить соответствующую наклейку на своем почтовом шкафу или ящике. Третий – сообщить по телефону о своем несогласии с получением этой рекламы или любым удобным способом. При этом в законопроекте оговаривается, что эта норма не распространяется на печатные СМИ и содержащие рекламу жировки.

Инна Гаврильчик, комментируя вопрос о том, кто и как будет контролировать эту норму, отмечает, что это будут осуществлять местные органы власти на своих территориях и МАРТ:

– Учитывая специфику данной нормы – по обращениям граждан. Если окажется, что после заявления потребителя о нежелании получать рекламу этот же рекламодатель снова направил ему свою листовку, то нарушителю выдадут предписание. За неисполнение предписания (в том числе в случае продолжения нарушения) предусмотрена административная ответственность.

Что касается рекламы, которая приходит на электронную почту или мобильный телефон, порядок ее распространения определен в уже существующем законодательстве. Рассылка разрешена только с согласия абонента. При этом потребитель имеет право в любой момент от нее отказаться.

Вагон и маленькая тележка

Прицепы с рекламой на тентах колесят по нашим дорогам давно. Использовать их в качестве стационарного объекта рекламы предприимчивые граждане смекнули недавно. Пользуясь пробелом в законодательстве, некоторые прицепы с рекламой на борту месяцами и даже годами занимают парковочные места в городе. Прицепы фактически используются как средства наружной рекламы, но платежи за размещение рекламы не вносятся. В ГАИ разводят руками: если такой прицеп припаркован без нарушения ПДД, то и наказывать его владельца не за что.

Гуглю «рекламный прицеп в Минске» и перехожу по ссылкам. Звоню в одну из фирм, которая занимается такими услугами.

– Сам прицеп у нас арендовать нельзя, – объясняет голос на том конце провода. – Это вам нужно обращаться в стороннюю организацию. Мы занимаемся изготовлением непосредственно рекламных тентов. Готовы изготовить мобильный билборд конкретно под ваш прицеп.

Примерно то же самое мне ответили еще в двух фирмах, до которых удалось дозвониться. Получается, большинство рекламных прицепов в городе – дело рук самих ИП. В одной фирме они арендуют прицеп, а в другой заказывают мобильный билборд на него. И вот дешевая реклама готова! Дальше дело за малым: найти людное местечко, припарковать там свой прицеп без нарушений ПДД, чтобы эвакуатор не утянул его на штрафстоянку, и ждать наплыва клиентов…

Если поправки в Закон «О рекламе» будут приняты, то использовать транспортные средства или их прицепы сугубо в качестве рекламных стендов больше не получится.

– Поскольку за рекламу на транспортном средстве платить не нужно, такие предприниматели фактически работают не по правилам рекламного рынка. Они ставят в неравные условия тех, кто на законных основаниях размещает наружную рекламу в городе и платит за это в бюджет. Проектом предусмотрен запрет использования таких прицепов не по назначению. Если такой прицеп будет двигаться по городу в составе автопоезда – вопросов нет. Реклама на транспорте не запрещена.

Еще в документе есть прямой запрет установки на автомобилях дополнительных световых приборов для рекламы. Проще говоря, панель с бегущей строкой уже не поставишь. Контролировать, как соблюдается эта норма, будет МАРТ совместно с местными органами власти и ГАИ.

Транспорт хочет тишины

Бурные дебаты во время общественного обсуждения поправок в закон вызвала звуковая реклама в городском пассажирском транспорте. Громкость, содержание, частота повторения. В МАРТ по этому вопросу обратились около трехсот граждан. Она раздражает возвращающихся с работы пассажиров, которые устали от информационного шума. Во время общественного обсуждения закона большинство потребителей проголосовали за запрет рекламы в транспорте.

Представители бизнеса с такой мерой не согласны. Инна Гаврильчик объяснила, с чем это связано:

– Вопрос на самом деле непростой. Реклама в транспорте очень хорошо таргетирована на целевую аудиторию. Ролики подобраны таким образом, чтобы информировать пассажиров о торговых точках и объектах обслуживания по маршруту следования конкретного автобуса. Это привлекает дополнительных клиентов. А развитие бизнеса – хорошо для экономики. Это и рабочие места, и налоги в бюджет, и так далее. Некоторые владельцы общественного транспорта также выступают против запрета – для них это доход. Однозначно сказать, останется ли предложенная норма о запрете звуковой рекламы в общественном транспорте в проекте закона, пока нельзя. Это будут обсуждать депутаты. Возможно, удастся найти компромисс, например, уменьшить звук такой рекламы.

В законопроекте есть оговорка: социальную рекламу в транспорте хотят оставить со звуком.

Ставки сделаны

На одной из поправок в Закон «О рекламе» настаивала Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь». Она касается запрета на распространение рекламы игорных заведений и азартных игр на телевидении и радио с 7 до 22 часов, в зданиях физической культуры и спорта. БФК предложила исключить из этого перечня рекламу букмекерских контор и тотализаторов, поскольку ставки на спорт позволят нашей спортивной индустрии найти новые источники финансирования. В ФХБ рассказали, что они проанализировали роль букмекеров в развитии спорта в других странах. Затем передали аналитическую записку в Министерство спорта и туризма. Там предложения поддержали и передали дальше в Министерство антимонопольного регулирования и торговли и Министерство по налогам и сборам. Сейчас дело за депутатами. В первом чтении Парламент принял поправки в Закон «О рекламе». Благодаря предлагаемым изменениям в законодательстве можно снизить долю господдержки профессионального спорта и увеличить поступления в бюджет.

Кстати, в российском законодательстве изменения вступили в силу в апреле 2017 года. В результате все крупные спортивные лиги страны-соседки быстро обзавелись партнерами среди букмекеров. В последние годы все большее количество европейских спортивных клубов и объединений также вступают в коммерческие отношения с букмекерскими компаниями. Судите сами: на пяти крупнейших спортивных рынках Европейского союза количество букмекерских компаний, ставших титульными спонсорами спортивных клубов, выросло от одной в сезоне 2002/2003 до двадцати шести в сезоне 2010/2011. Наиболее привлекательный в данном смысле вид спорта – футбол. Например, в 2015 году приблизительно из 100 миллионов евро, вложенных беттинговыми компаниями в спортивную индустрию Великобритании, 80 процентов направлено именно в этот вид спорта.

Сегодня индустрия ставок на спорт – крупный и динамично развивающийся вид экономической деятельности международного масштаба. Наш букмекерский рынок менее развит по сравнению с рынком СНГ и тем более ЕС, однако заинтересованность в сотрудничестве со спортивными клубами у наших букмекеров все же есть. Главным препятствием для такого сотрудничества в ФХБ считают ограничения в рекламе букмекерских компаний. Там поясняют: по сути, данные ограничения имеют действие исключительно в отношении медиапродукта, создаваемого местными, белорусскими, субъектами хозяйствования, в то время как в условиях современного развития телекоммуникаций – интернет, спутниковое телевидение – зрителю не составляет никакого труда потреблять медиапродукт иностранного производства. А вместе с ним и рекламу, сопутствующую этому продукту, в том числе рекламу букмекерских компаний. Она массированно доводится до нашего потребителя, причем совершенно легальными способами. Как результат, спортивные клубы и федерации теряют значительный источник финансирования, который имеют их зарубежные коллеги.

– Мы частично согласились с предложениями по рекламе букмекеров: проектом предусмотрено снятие запрета с размещения такой рекламы на спортивной форме игроков и трансляцию тех спортивных мероприятий, где рекламируются букмекеры, – добавила Инна Гаврильчик. – Что касается телевидения, то реклама букмекеров была разрешена и раньше, но только с 22 часов. Поскольку многие матчи транслируются не только вечером, но и в дневное время, планируется разрешить всплывающие накладки с рекламой букмекеров во время трансляции спортивных программ, независимо от времени суток.

Реклама в мультиках

Еще одна существенная поправка – снять запрет на прерывание рекламой детских телепередач. Предлагается такие передачи, образовательные программы и детские художественные фильмы, если они длятся от 15 до 30 минут, разрешить прерывать рекламой в начале и перед окончанием. Причем рекламный блок не должен превышать 1 минуты. Если общая длительность передачи более 30 минут, то ее можно прерывать, как и в предыдущем случае, плюс дополнительно 1 раз в каждые 30 минут трансляции на период, не превышающий 60 секунд.

– Это была инициатива белорусских телеканалов. Ее поддержало Министерство информации, – комментирует предлагаемую поправку Инна Гаврильчик. – Вместе мы изучили опыт других стран, в которых разрешается прерывать детские программы рекламой. Сошлись на том, что благодаря такой поправке наши телеканалы смогут привлечь дополнительные средства на создание контента.

Естественно, законодатели хотят, чтобы эта реклама соответствовала особенностям детской аудитории. Оговорено, какие товары в таких программах рекламировать нельзя. Это, в частности, лекарства, изделия медицинского назначения или медтехники, биологически активные добавки к пище, лотереи, рекламные игры.

Перемены к лучшему

Многие города столкнулись с проблемой разнородной рекламы, которая портит архитектурный облик. Если поправки будут приняты, местные органы власти смогут устанавливать требования к размеру и другим техническим характеристикам средств наружной рекламы, которые размещаются на проспектах, главных улицах и площадях городов. Перечень этих улиц, проспектов и площадей устанавливает Совмин.

Напоследок Инна Гаврильчик добавила:

– Вопросы рекламы всегда находятся на границе интересов потребителей и бизнеса. Разрабатывая законопроект вместе с заинтересованными сторонами, мы старались найти оптимальные решения, учитывающие, насколько это возможно, интересы и потребителей, и бизнеса.

В первом чтении депутаты проголосовали за этот законопроект, его ждет еще второе чтение.