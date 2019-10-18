«Люди должны иметь доступную связь с властью». Субботнюю прямую линию с жителями области провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

Источник материала: Вороновская газета





На прямую линию сегодня поступило порядка 30 звонков. Большинство обращений – от жителей Гродно. Чаще остальных звучали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, дорожного ремонта и строительства, благоустройства дворовых территорий, торговли и здравоохранения.

В числе наиболее актуальных оказались также вопросы озеленения областного центра. Сразу несколько жительниц микрорайона Девятовка обратились со своими предложениями по высадке деревьев, кустарников и цветов. По мнению женщин, если разбавить ландшафтный проект улиц Лиможа и Дзержинского зеленью, они станут выглядеть еще более уютно и ухоженно.

Одна из гродненок просила обратить внимание на открытие в магазинах отделов экологически чистых продуктов. В некоторых торговых объектах города такие отделы есть, но, как считает женщина, нужно рассмотреть возможность их повсеместного распространения.

На повестке дня остаются вопросы сельского хозяйства. Близится проведение ежегодного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019».

В этом году праздник пройдет 23 ноября. Как отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, подготовка к масштабному празднику идет согласно плану.

– К началу ноября стоит задача закончить все строительные работы, которые ведутся в Сморгони в связи с проведением фестиваля-ярмарки, – отметил Иван Жук. – Город встретит тружеников села и гостей этого масштабного события чистым, обновленным и праздничным. Полевые работы к тому моменту будут окончены, итоги подведены. Сомневаться в достойности наших итоговых показателей не приходится.

Между тем, обращая внимание на важность проведения прямых телефонных линий, Иван Жук также подчеркнул, что люди должны иметь доступную связь с властью, и прямые линии способствуют ее налаживанию.

– Прямые линии – это прозрачный и оперативный доступ граждан к органам власти, – акцентировал внимание он. – Подавляющее большинство вопросов, как показывает практика, эффективно решается на местах, но порой человека может не удовлетворить ответ, полученный от местных органов власти. Тогда он имеет право обратиться за помощью выше, напрямую в облисполком. Решение определенной категории вопросов требует времени. Но главное, что власть открыта людям, что ни одно из обращений не остается без внимания и компетентных разъяснений.