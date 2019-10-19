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Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»
20.10.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу, 19 октября, во всех регионах страны состоялась республиканская добровольная акция «Чистый лес».
Мероприятие, ставшее уже традиционным, проводится с целью наведения порядка в лесном фонде и воспитания у граждан бережного отношения к лесу. За это время ее участниками стали десятки тысяч добровольцев.
В Бресте волонтеры совместно с работникам лесохозяйственных учреждений благоустроили лесной массив прилегающий к садовому товариществу "Березовая роща".
Как сообщил Zarya.by заместитель генерального директора Брестского ГПЛХО по идеологической работе Илья Шпак, всего в этом году акцию «Чистый лес» в нашей области поддержали 5599 участников.
В течение дня волонтеры совместно с работникам лесохозяйственных учреждений благоустроили порядка 485 объектов лесного фонда и мест массового отдыха, убрано более 300 кубометров мусора.. Не остались без внимания и территории, прилегающие к мемориальным комплексам и памятным местам, где так же велись работы по благоустройству.
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В субботу, 19 октября, во всех регионах страны состоялась республиканская добровольная акция «Чистый лес». Мероприятие, ставшее уже традиционным, проводится с...
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