ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

20.10.2019 13:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 19 октября, во всех регионах страны состоялась республиканская добровольная акция «Чистый лес».

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

Мероприятие, ставшее уже традиционным, проводится с целью наведения порядка в лесном фонде и воспитания у граждан бережного отношения к лесу. За это время ее участниками стали десятки тысяч добровольцев.

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

В Бресте волонтеры совместно с работникам лесохозяйственных учреждений благоустроили лесной массив прилегающий к садовому товариществу "Березовая роща".

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

Как сообщил Zarya.by заместитель генерального директора Брестского ГПЛХО по идеологической работе Илья Шпак, всего в этом году акцию «Чистый лес» в нашей области поддержали 5599 участников.

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

В течение дня волонтеры совместно с работникам лесохозяйственных учреждений благоустроили порядка 485 объектов лесного фонда и мест массового отдыха, убрано более 300 кубометров мусора.. Не остались без внимания и территории, прилегающие к мемориальным комплексам и памятным местам, где так же велись работы по благоустройству.

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

Брестчане присоединились к республиканской акции «Чистый лес»

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В субботу, 19 октября, во всех регионах страны состоялась республиканская добровольная акция «Чистый лес». Мероприятие, ставшее уже традиционным, проводится с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Шаракова завоевала вторую медаль чемпионата Европы на велотреке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Ивьевский край
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика