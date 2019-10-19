Парашютист приземлился на поле прямо во время матча «Интера»
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Источник материала:
Tut.by
Во время первого тайма матча 8-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Интером» на поле спустился болельщик на парашюте.
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