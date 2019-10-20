Трудовой коллектив Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно со специалистами Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды принял участие в субботнике по озеленению (на фото).

Во главе с заместителем председателя комитета А.Добрицким работниками комитета в Смолевичском районе на рекультивированном мини-полигоне твердых коммунальных отходов “Курганье” были высажены саженцы сосны и дуба на площади около 0,9 га.

На территории Смолевичского района силами сельисполкомов, КУП «Смолевичское ЖКХ», ГЛХУ «Смолевичский лесхоз», сельскохозяйственных и дорожных организаций с начала года высажено 5734 деревьев, 5449 кустарников. Врамках акции «Неделя леса», проходившей в апреле 2019 года, высажено 169 241 штука саженцев деревьев.

Инспекция информирует, что граждане могут принять участие в озеленении населенных пунктов Минской области каждую субботу до 2 ноября 2019 года (включительно).

Контактный телефон для желающих принять участие в акции по озеленению населенных пунктов — 801776 28625 (инспектор Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Александровна Хмельницкая), электронная почта smoproos@mail.belpak.by

Е.БАКУНОВИЧ, и.о.начальника инспекции.