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Все австралийские газеты вышли с «закрытыми» первыми полосами: что это значит

21.10.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Беспрецедентная акция протеста: все австралийские газеты 21 октября вышли с «закрытыми» первыми полосами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глядя на выпуски, создаётся впечатление, будто по материалам прошлась рука цензора, который закрасил весь неугодный текст.

Все австралийские газеты вышли с «закрытыми» первыми полосами: что это значит

Всего в акции в защиту свободы прессы приняли 20 национальных газет и 17 медиакомпаний. Таким образом, СМИ выражают недовольство действиями правительства, которое принимает законы, усложняющие доступ репортёров к информации.

Все австралийские газеты вышли с «закрытыми» первыми полосами: что это значит

Акция проходит на фоне продолжающегося с мая расследования в отношении местной телекомпании и некоторых журналистов, которых обвиняют в разглашении гостайны.

Все австралийские газеты вышли с «закрытыми» первыми полосами: что это значит

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Новости Австралии. Беспрецедентная акция протеста: все австралийские газеты 21 октября вышли с «закрытыми» первыми полосами, сообщили в программе Новости «24...
 
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