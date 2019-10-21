"Еврорадио" . По информации пресс-службы Пограничного комитета, мужчину передали милиционерам, передает





Также пограничники за выходные обнаружили восемь проблемных паспортов в различных пограничных пунктах. В двух из них были разорваны и приклеены назад страницы, ещё одна пара имела размытые марки и фотографии, три паспорта были просрочены (не заменены в течение месяца после регистрации брака и смены фамилии), а один документ фигурировал в базе утерянных или похищенных.