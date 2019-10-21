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В аэропорту "Минск" задержан гражданин Грузии, объявленный в розыск

21.10.2019 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 октября в Национальном аэропорту "Минск" пограничники задержали 38-летнего гражданина Грузии. Он был объявлен в межгосударственный розыск как лицо, которое скрывается от следствия.

По информации пресс-службы Пограничного комитета, мужчину передали милиционерам, передает "Еврорадио".

Также пограничники за выходные обнаружили восемь проблемных паспортов в различных пограничных пунктах. В двух из них были разорваны и приклеены назад страницы, ещё одна пара имела размытые марки и фотографии, три паспорта были просрочены (не заменены в течение месяца после регистрации брака и смены фамилии), а один документ фигурировал в базе утерянных или похищенных.
 
Теги: Минск
 
 
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20 октября в Национальном аэропорту "Минск" пограничники задержали 38-летнего гражданина Грузии. Он был объявлен в межгосударственный розыск как лицо, которое...
 
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