Источник материала: Новости Дзержинска

17.09.2019 на территории Дзержинского района произошло возгорание грузового автомобиля.

По прибытию к места происшествия подразделений Дзержинского РОЧС, спасателями было установлено, что кабина грузового автомобиля горит открытым пламенем.

В результате пожара огнём уничтожена кабина автомобиля, пострадавших нет.

Как стало известно позднее, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

К сожалению за последние два месяца на территории Дзержинского района это уже третий подобный случай, когда проведение ремонтных работ автомобилей без уделения должного внимания пожарной безопасности, привело к возникновению пожара.

Поэтому спасателям хотелось бы напомнить некоторые правила безопасности.

Ежегодное прохождение технического осмотра и правильное своевременное обслуживание вашего автомобиля, безусловно, поможет предотвратить возникновение неисправностей.

Что же все- таки делать, если загорелся автомобиль?

Как правило, первый признак такой чрезвычайной ситуации — это дым из-под капота. Самое важное, как и в любой другой экстремальной ситуации – не паниковать. При первых признаках возгорания немедленно остановитесь, выключите зажигание, заберите документы и выйдите из салона.

Вызовите пожарную службу по телефонам «101» или «112». Будьте осторожны, если во время происшествия вы работали в гараже или у вас промасленная одежда или руки: при тушении рискуете загореться сами. Если дым идет из-под капота, его нужно открывать осторожно. Широко распахивать капот не стоит: приток кислорода только даст огню разгореться.

Можно сделать щель при помощи подручных средств: палки, доски, лопаты. Тушите пожар только в его начальной стадии. Не пытайтесь бороться с большим огнем. Если вы не можете справиться с загоранием и огонь охватывает всю машину – не рискуйте. Может взорваться бензобак. Отойдите на безопасное расстояние сами и отведите людей.



