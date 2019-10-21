Александр Лукашенко о Службе безопасности Президента: в том числе благодаря вам в Беларуси сохраняется мир и порядок

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Глава государства наградил государственными наградами ряд военнослужащих Службы безопасности Президента, а также вручил погоны старшему офицерскому составу СБП, передает корреспондент БЕЛТА.





Торжественное мероприятие во Дворце Независимости прошло в преддверии 25-летия Службы безопасности Президента. Александр Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения.

«Четверть века назад мы создавали службу практически с нуля. Не было особых ресурсов, да и опыта. Но были люди и глубокие традиции той великой страны. Формируя подразделение с новыми компетенциями, мы отбирали лучших сотрудников силовых ведомств Беларуси — профессионалов, патриотов с высоким чувством долга перед страной и народом», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сегодня в распоряжении СБП есть самое современное оружие, а сотрудники службы способны качественно решать сложнейшие задачи в любой точке Беларуси, в экстремальных ситуациях готовы действовать хладнокровно, четко, слаженно, незаметно, но эффективно.

«Обеспечение безопасности, защита национальных интересов страны и народа — ваша ежедневная работа. Это во многом определяет престиж нашего суверенного государства. А отличную выучку подтверждают ваши успехи на международных соревнованиях разного уровня. В том числе и благодаря вам сегодня в Беларуси сохраняется мир и порядок», — заявил белорусский лидер.

Источник: БелТА