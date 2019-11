Источник материала: Tut.by

Британский боксер Тайсон Фьюри нокаутировал прорестлера Брона Строумана в первом бою под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE), пишет lenta.ru.

Видео нокаута доступно в Twitter-аккаунте B/R Wrestling:

Tyson Fury knocks Braun Strowman out the ring and wins his WWE debut match via count out