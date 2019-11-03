«Никому не хотели нагадить». Тренер «Ислочи» - о победе над БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский на пресс-конференции после победного матча с БАТЭ вспомнил «Арсенал» и рассказал, почему Александр Глеб вышел с капитанской повязкой. Его слова приводит корреспондент «Прессбола» .



Фото: ФК «Ислочь»

— Рады победе при такой интересной игре. Не вспомню, кто забивал на «Борисов-Арене» четыре гола. «Арсенал»? Ого! Счастливы, что победили. Хочется брать очки не только у БАТЭ, но и у команд, у которых мы обязаны их брать.

Мы повлияли на ход чемпионской гонки? Никому не хотели нагадить. Пошли навстречу сопернику — перенесли игру на один день вперед. Потому что все должно решаться в честной борьбе. Рады обыграть именитого соперника. Без везения, конечно, не обошлось, но мы все равно счастливы.

— Глеб вышел с капитанской повязкой. Это символизм?

— Да. В Борисове Александр провел много успешных лет. Мы даже не обсуждали в раздевалке. Такое решение принял Александр Шагойко. Он предложил. Глеб принял повязку. Мы рады, что он был на поле капитаном.

Напомним, что «Ислочь» ведет реальную борьбу за четвертое место в чемпионате, дающее право при определенных обстоятельствах сыграть в Лиге Еврпы.

В 28-м туре, 10 ноября в 16.00, команда примет брестское «Динамо» на стадионе по улице Маяковского, которому для чемпионства необходима всего одна победа.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 27 21 5 1 65 20 68 2 БАТЭ 27 19 4 4 54 19 61 3 Шахтер 27 18 5 4 53 19 59 4 Динамо (Минск) 27 14 5 8 39 33 47 5 Ислочь 27 13 6 8 40 32 45 6 Торпедо-БелАЗ 27 13 6 8 38 30 45 7 ФК Городея 27 12 7 8 29 25 43

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