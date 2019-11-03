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«Никому не хотели нагадить». Тренер «Ислочи» - о победе над БАТЭ
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский на пресс-конференции после победного матча с БАТЭ вспомнил «Арсенал» и рассказал, почему Александр Глеб вышел с капитанской повязкой. Его слова приводит
— Рады победе при такой интересной игре. Не вспомню, кто забивал на «Борисов-Арене» четыре гола. «Арсенал»? Ого! Счастливы, что победили. Хочется брать очки не только у БАТЭ, но и у команд, у которых мы обязаны их брать.
Мы повлияли на ход чемпионской гонки? Никому не хотели нагадить. Пошли навстречу сопернику — перенесли игру на один день вперед. Потому что все должно решаться в честной борьбе. Рады обыграть именитого соперника. Без везения, конечно, не обошлось, но мы все равно счастливы.
— Глеб вышел с капитанской повязкой. Это символизм?
— Да. В Борисове Александр провел много успешных лет. Мы даже не обсуждали в раздевалке. Такое решение принял Александр Шагойко. Он предложил. Глеб принял повязку. Мы рады, что он был на поле капитаном.
Напомним, что «Ислочь» ведет реальную борьбу за четвертое место в чемпионате, дающее право при определенных обстоятельствах сыграть в Лиге Еврпы.
В 28-м туре, 10 ноября в 16.00, команда примет брестское «Динамо» на стадионе по улице Маяковского, которому для чемпионства необходима всего одна победа.
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Виталий Жуковский рассказал, почему Александр Глеб стал капитаном на матче против БАТЭ.
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