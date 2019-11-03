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«Счет 2:4. О каком довольстве можно говорить?» Тренер БАТЭ пока не понимает, что случилось с командой
Источник материала: Tut.by
Алексей Бага был предельно лаконичен на пресс-конференции после матча, в котором его команда на «Борисов-Арене»
— Комментировать нечего. Поздравляем соперника с победой. У них определенная задача — набрать 50 очков. Поздравляем. Наверное, все.
— БАТЭ почти упустил титул чемпиона. Что случилось с командой в конце сезона?
— Не знаю. Не могу пока сказать. Не набираем очки. Что случилось, сейчас сказать сложно.
— Вы в качестве главного тренера не обыгрывали «Ислочь». Как считаете, откуда такая тенденция?
— Да я с ними пару раз играл. Никакой тенденции здесь нет. Как есть, так есть.
— Виллюмссон не попадает в заявку. Почему?
— У него температура. Он заболел.
— Довольны игрой Скавыша и Дубаича?
— Счет 2:4. О каком довольстве можно говорить? Даже учитывая тот факт, что один забил, а второй отдал голевую передачу. БАТЭ проиграл. Не может быть такого, что один хороший, а второй плохой. Никакого довольства быть не может.
Отметим, что БАТЭ в этом году еще не обыгрывал «Ислочь». «Волки» выбили борисовчан из Кубка Беларуси, а в первом круге чемпионата сыграли вничью с «желто-синими».
Напомним, что накануне 27-го тура
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«Счет 2:4. О каком довольстве можно говорить?» Тренер БАТЭ пока не понимает, что случилось с командой
Алексей Бага был предельно лаконичен на пресс-конференции после матча, в котором его команда на «Борисов-Арене» проиграла «Ислочи» и практически потеряла шансы на...
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