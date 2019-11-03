«Счет 2:4. О каком довольстве можно говорить?» Тренер БАТЭ пока не понимает, что случилось с командой

Источник материала: Tut.by

Алексей Бага был предельно лаконичен на пресс-конференции после матча, в котором его команда на «Борисов-Арене» проиграла «Ислочи» — 2:4 — и практически потеряла шансы на чемпионство. Его слова передает корреспондент «Прессбола» .



Фото: Прессбол

— Комментировать нечего. Поздравляем соперника с победой. У них определенная задача — набрать 50 очков. Поздравляем. Наверное, все.

— БАТЭ почти упустил титул чемпиона. Что случилось с командой в конце сезона?

— Не знаю. Не могу пока сказать. Не набираем очки. Что случилось, сейчас сказать сложно.

— Вы в качестве главного тренера не обыгрывали «Ислочь». Как считаете, откуда такая тенденция?

— Да я с ними пару раз играл. Никакой тенденции здесь нет. Как есть, так есть.

— Виллюмссон не попадает в заявку. Почему?

— У него температура. Он заболел.

— Довольны игрой Скавыша и Дубаича?

— Счет 2:4. О каком довольстве можно говорить? Даже учитывая тот факт, что один забил, а второй отдал голевую передачу. БАТЭ проиграл. Не может быть такого, что один хороший, а второй плохой. Никакого довольства быть не может.

Отметим, что БАТЭ в этом году еще не обыгрывал «Ислочь». «Волки» выбили борисовчан из Кубка Беларуси, а в первом круге чемпионата сыграли вничью с «желто-синими».

Напомним, что накануне 27-го тура кто-то пустил слух , что Алексей Бага покинет свой пост в конце сезона. Андрей Капский назвал эту информацию «откровенным вбросом».

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 27 21 5 1 65 20 68 2 БАТЭ 27 19 4 4 54 19 61 3 Шахтер 27 18 5 4 53 19 59