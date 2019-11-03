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Пять нерешенных математических задач
Источник материала: Tut.by
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Гипотеза Била
Гипотеза Била — гипотеза в теории чисел, обобщение великой теоремы Ферма. Она была предложена в 1993 году техасским миллиардером и математиком-любителем Эндрю Билом, который учредил премию за ее доказательство или опровержение в 100 тысяч долларов.
Американское математическое общество в 2013-м объявило о повышении награды до 1 миллиона долларов.
Гипотеза формулируется следующим образом: если Ax+By=Cz, где A, B, C, x, y, z- натуральные числа и x, y, z > 2, то A, B, C имеют общий простой делитель. Хитрость в том, что доказательство гипотезы Била означает, что Великая теорема Ферма может быть доказана от противного. А над таким элегантным доказательством математики бьются с 1637 года.
Гипотеза о числах-близнецах
Числа-близнецы — это пары простых чисел, отличающихся на 2. Например, 3 и 5 либо 881 и 883. Все пары чисел-близнецов (кроме 3 и 5), имеют вид 6n±1, так как числа с другими вычетами по модулю 6 делятся на 2 или на 3.
Предполагается, что таких пар бесконечно много, но это не доказано. Так, в 2013 году было объявлено о доказательстве, что существует бесконечно много пар простых чисел, которые отличаются не более чем на 70 миллионов. Спустя пару месяцев было объявлено о снижении оценки уже до 59 470 640, а затем, буквально через несколько дней — что граница может быть уменьшена до 4 982 086.
Сейчас существуют теоретические обоснования бесконечности пар чисел-близнецов с разницей в 12 и 6, но доказанной является лишь разница в 246. Этот результат был достигнут в апреле 2014 года Пэйсом Нильсеном из университета Брайгама Янга в Юте.
На данный момент, наибольшими известными простыми-близнецами являются числа 2003663613⋅2195000±1. Они были найдены в сентябре 2016 года в рамках проекта добровольных вычислений PrimeGrid.
Проблема Гольдбаха (бинарная)
Проблема Гольдбаха — это утверждение о том, что любое четное число, начиная с 4, можно представить в виде суммы двух простых чисел. Эта математическая проблема была включена вместе с гипотезой Римана в список
Проблема была сформулирована математиком Кристианом Гольдбахом в переписке с Леонардом Эйлером в 1742 году. Гольдбах тогда написал, что «каждое нечетное число, большее 5, можно представить в виде суммы трех простых чисел». В ответ Эйлер выдвинул более сильную гипотезу: «Каждое четное число, большее двух, можно представить в виде суммы двух простых чисел». Первое утверждение теперь называется тернарной проблемой Гольдбаха, второе — бинарной проблемой Гольдбаха (или проблемой Эйлера).
В 2013 году тернарная гипотеза Гольдбаха была окончательно доказана перуанским Харальдом Гельфготтом. Но вот бинарная проблема по-прежнему далека от решения.
Гипотеза Коллатца
Гипотеза Коллатца получила широкую известность благодаря простоте формулировки. Она получила свое название по имени немецкого математика Лотара Коллатца, сформулировавшего эту задачу 1 июля 1932 года.
Ее еще называют «гипотеза 3n+1», «сиракузская проблема» и «числа-градины». В чем суть? Рассмотрим идею на примере последовательности чисел, называемой сиракузской последовательностью.
Берем любое натуральное число n: если оно четное, то делим его на 2, а если нечетное, то умножаем на 3 и прибавляем 1 (то есть, 3n+1). Над полученным числом выполняем те же самые действия, и так далее. Гипотеза заключается в том, что какое бы начальное число n мы ни взяли, то рано или поздно получим единицу.
Но верно ли это для всех чисел? Проблема в том, что довольно скоро количество шагов в вычислениях начинает превышать 100, и на решение каждой новой последовательности уходит все больше ресурсов.
В августе 2009 года на платформе BOINC был запущен проект добровольных распределенных вычислений «Collatz Conjecture», который должен проверять гипотезы Коллатца на больших числах. Позже к нему присоединился и проект распределенных вычислений yoyo@Home.
По состоянию на апрель 2019 года были проверены все натуральные числа меньше чем 1 152 921 504 606 846 976, и каждое из них за конечное количество шагов соответствовало условиям гипотезы. Но это, разумеется, не конец.
Задача развязывания
Еще одна обманчиво простая задача. Идея в том, чтобы вычислить минимальное время, необходимое, чтобы развязать узел.
Основная нерешенная проблема — можно ли решить задачу за
Найти алгоритм развязывания вполне возможно, но сколько это потребует ресурсов? Может, это задание окажется не по зубам даже самому мощному компьютеру?
В 2011 году американский математик Грег Куперберг доказал, что задача развязывания принадлежит классу co-NP, и сократил время развязывания узла из 139 вершин со 108 часов до 10 минут. Но, к сожалению, это всего лишь частный случай. Сейчас есть несколько десятков алгоритмов, но среди них нет ни одного универсального.
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Рассказываем про пять математических задач, которые не так просты, как кажутся.
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