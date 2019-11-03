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Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

04.11.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подарок с социальным акцентом, когда его актуальность сложно переоценить, получили 4 ноября в Докшицах. Там открыли модернизированный пищеблок местной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На смену термосам. В докшицкой больнице открыли новый пищеблок

Пока здание было закрыто на реконструкцию, три месяца питание пациентам – а это почти 100 человек – возили в термосах за 17 километров.

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

Жанна Волох, медсестра-диетолог Докшицкой ЦРБ:
Совсем новая плита установлена индукционная. У нас столько оборудования сейчас закуплено, начиная от картофелечистки, заканчивая нарезными. Очень много всего, еще только начинаем осваивать это все.

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

Сергей Кубор, главный врач Докшицкой ЦРБ:
Полностью заменены все коммуникации: отопление, канализация, холодное, горячее водоснабжение. Поставлен новый подъемник: из складских помещений, из подвала позволит поднимать овощи непосредственно к рабочим местам.

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

А еще за последние два года в районной больнице открылось современное стоматологическое отделение, закуплен новый медицинский транспорт.

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

Подарок с социальным акцентом. Жители Докшиц оценили модернизированный пищеблок местной больницы

И это далеко не все. Малым городам – большое внимание, будь то Докшицы или погранзастава. Сегодня едва ли кто-то скажет, что это не так. Вот такая у страны особая социальная миссия.

Напомним, в Беларуси началась предпраздничная неделя. В преддверии 7 ноября жителей нашей страны ожидает настоящий марафон подарков. 

Подробнее о том, как погранзаставу «Песчатка» открыли после реконструкции в Каменецком районе, читайте здесь.

Люди в материале: Жанна Волох, Сергей Кубор
 
 
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Новости Беларуси. Подарок с социальным акцентом, когда его актуальность сложно переоценить, получили 4 ноября в Докшицах. Там открыли модернизированный пищеблок...
 
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