Самые интересные подарки для Коли Лукашенко

Источник материала: Новости Волковыска

Не секрет, что сын президента часто сопровождает отца в поездках и встречах с высокопоставленными лицами разных государств. Не каждому ребенку доведется лично встретиться с самим Папой Римским. В гости Николай часто везет с собой ценные сувениры.

Известно, что Папе Римскому он вручил букварь на русском языке. А митрополиту Филарету пасхальное яйцо, выполненное из древесных стружек в технике сожской скани, встреча проходила накануне пасхальных праздников. А первой леди Китая мальчик преподнес шкатулку.

Но нередко и Николай получает памятные подарки.

В 2009 году на совместных военных учениях «Запад-2009» только ленивый не сфотографировал Колю с подарком президента РФ Дмитрия Медведева – золотым пистолетом.





В 2010 году состоялась поездка Лукашенко в Армению. Там произошла встреча с местным олигархом, владельцем коньячного комбината «Арарат» Гагиком Царукяном. Не остался Коля без «взрослого» подарка и тут. Царукян подарил ему бочку дорогого коньяка, которую наказали вскрыть в день свадьбы Коли. Мальчику доверили долить пару кувшинов в бочку, после чего вставили пробку и запломбировали.





На Новый 2013 год в подарок от Деда Мороза Николай получил не конфеты, а пневматическую винтовку. Папа прокомментировал: «Малыш отправил по электронной почте письмо Деду Морозу. Мальчику нравится оружие, он имеет в арсенале немало игрушечных автоматов. Будущий спецназовец. Вот и все.»

А в 2016 году Коля получил еще один запоминающийся подарок от армянского олигарха. Гагик Царукян подарил Коле четыре белых льва. Два льва переехали в Минский зоопарк и получили имена Ник и Ника. Где проживают в настоящее время два других хищника неизвестно.





Летом этого года появилась информация о подарке друга Лукашенко, российского бизнесмена Игоря Макарова – велосипед Canyon Aeroad стоимостью от 3,2 до 7,5 тысячи евро.





Макарову принадлежит известная корпорация «Итера», которая пыталась построить на территории аэропорта Минск-1 комплекс Минск-Сити.