Как внутренний рынок поддерживает ВВП и все-таки почему это не только сигнал о развитии
Белорусская экономика, по всей видимости, завершает год с небольшим, но все же положительным результатом по сравнению с прошлым годом — и во многом это стало следствием осознанной ставки на внутренний рынок. В условиях, когда санкции сужают возможности на одних внешних направлениях, а на других заметно остывает спрос, именно внутренняя торговля становится ключевым источником поддержания темпов роста ВВП, поэтому к статистике внутренней торговли — как по географии, так и по структуре — в 2025 г. стоит присматриваться особенно внимательно.
Локомотивом розничной торговли остаются непродовольственные товары
— В 2025 г. розничный товарооборот в Беларуси продолжает расти и по оперативным данным за январь–октябрь заметно опережает прошлогодний уровень. Через все каналы реализации за десять месяцев 2024 г. было продано товаров на 75,1 млрд. BYN, в 2025 г. — уже на 84,1 млрд. BYN. То есть номинальный оборот увеличился почти на 12%, но по классическим организациям торговли — символически, менее чем на 1%. Основной прирост дает расширение «альтернативных» каналов (например, онлайн-продажи и т.п.), что хорошо вписывается в общую картину: доходы населения в номинальном выражении растут, и часть этого прироста уходит как раз во внутреннюю торговлю.
Если смотреть не на общие суммы, а на поведение покупателей «в среднем за день», картина становится более показательной. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения за январь–октябрь вырос с 26,1 BYN в 2024 г. до 30,3 BYN в 2025 г., т.е. примерно на 16 %. А за последние пять лет этот показатель и вовсе удвоился, тогда как средняя номинальная заработная плата за тот же период увеличилась лишь в 1,86 раза. Иными словами, белорусы стали тратить в магазинах несколько быстрее, чем растут их доходы.
Рост ежедневного товарооборота, с одной стороны, отражает расширение возможностей домохозяйств — рост зарплат и других доходов, отчасти изменение потребительских привычек (больше покупок «здесь и сейчас», больше нерыночных сервисов, встроенных в торговлю). Но с другой стороны, важно учесть, что значительная часть этого роста — следствие инфляции и банального подорожания товаров, поэтому речь идет не только о достатке, сколько о повышении ценовой базы, к которой вынуждены адаптироваться покупатели.
Структура роста в 2025 г. показывает, что локомотивом розничной торговли остаются непродовольственные товары. По ним в каждом месяце с января по октябрь оборот заметно выше прошлогоднего уровня: от +15–20 % в начале года до все еще уверенных +8–9 % осенью. В сумме за десять месяцев непродовольственный товарооборот вырос с 39,9 млрд BYN в 2024 г. до 45,7 млрд BYN в 2025 г., т.е. примерно на 14–15 %. Это хороший индикатор того, что домохозяйства продолжают тратить на одежду, технику, товары для дома и прочие покупки, которые легче отложить в кризис, но которые возвращаются в потребительскую корзину, когда люди чувствуют себя увереннее как в доходах, так и в занятости.
Пищевые продукты, напитки и табачные изделия прибавляют более умеренными темпами. Почти во все месяцы 2025 г. оборот по этой группе выше, чем год назад, но без таких рывков, как в непродовольственном сегменте: за январь–октябрь рост составил около 9 % (с 35,2 до 38,4 млрд. BYN), причем в марте продажи фактически зафиксировались на уровне прошлого года. Это закономерно: продовольственный спрос более стабилен и меньше реагирует на изменение доходов, а заметная часть прироста оборота связана с подорожанием продуктов. В итоге получается следующая картина: непродовольственный сегмент выступает индикатором и драйвером потребительских настроений, тогда как продовольственный — своеобразной «базой», обеспечивающей стабильный денежный поток в рознице и поддерживающей связанные с ней отрасли агропрома и услуг.
Розничный товарооборот в регионах
В разрезе регионов розничный товарооборот за январь–октябрь 2025 г. ожидаемо концентрируется вокруг столичной агломерации. На Минск приходится 32,6 % всех продаж (27,4 млрд. BYN), еще 17,1 % обеспечивает Минская область (14,4 млрд BYN). В сумме столица с областью – это почти половина всего республиканского розничного товарооборота. Остальные области делят между собой вторую половину: Брестская (12,0 %) и Гомельская (11,3 %) выглядят наиболее крупными региональными рынками, тогда как Витебская (9,4 %), Гродненская (9,2 %) и Могилевская (8,5 %) формируют сопоставимые, но несколько меньшие по объему сегменты. Такая география отражает общую экономическую карту страны: наиболее мощный потребительский спрос сосредоточен там, где выше концентрация дохода, населения, конкурентного бизнеса и рабочих мест.
Если же посмотреть на структуру оборота по группам товаров, региональные различия проявляются еще ярче. В сегменте непродовольственных товаров доля Минска возрастает до 39,5%, тогда как по продовольствию, напиткам и табачным изделиям столица дает лишь 24,4% республиканского оборота. Столичный рынок ожидаемо «тянет» на себе более дорогие покупки — технику, одежду, товары для дома и услуги, встроенные в непродовольственную розницу. В то же время в продовольственном сегменте заметно выше удельный вес Гомельской (13,0 %), Брестской (12,8 %) и Минской (18,7 %) областей: здесь уже более равномерное распределение спроса, завязанное на ежедневное потребление домохозяйств по всей стране. В итоге Минск выступает центром спроса на более высокомаржинальные непродовольственные товары и сервисы, а регионы во многом формируют «базовую» продовольственную розницу, обеспечивая устойчивый оборот для аграрного сектора и местной торговли.
В итоге ставка на внутренний рынок сегодня действительно дает белорусской экономике важный запас прочности, но одновременно обнажает и ее пределы. Быстрый рост розничного товарооборота, удвоение за пять лет однодневных расходов и опережающая динамика непродовольственного сегмента демонстрируют, что потребительский спрос по-прежнему остается надежным «двигателем» для местной промышленности и сферы услуг. Однако значимая часть этого роста обеспечивается импортом, а не расширением производственных возможностей белорусского бизнеса. К этому добавляются инфляционный фактор и концентрация платежеспособного спроса в столичном регионе, усиливающая региональные дисбалансы. Все это показывает, что ставка на внутренний спрос способна временно подстраховать экономику, но вряд ли может служить устойчивой долгосрочной стратегией или неисчерпаемым источником роста.
