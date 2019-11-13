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«У него, как мы говорим, глаза с хорошее яблоко». Владимир Новицкий рассказал, чем Беларусь удивила гостей из Западной Европы

14.11.2019 01:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

9 мая 2014-го – этот День Победы для Беларуси особенный. Вечером внимание к Минску было приковано в 120 странах мира.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

«У него, как мы говорим, глаза с хорошее яблоко». Владимир Новицкий рассказал, чем Беларусь удивила гостей из Западной Европы

Трансляцию из белорусской столицы смотрели более миллиарда землян. 15-тысячная «Минск-Арена» впервые принимала чемпионат мира по хоккею. И уже через 14 дней турнир побил рекорды по посещаемости за всю историю: на игры в Минске пришли 640 тысяч человек.

«У него, как мы говорим, глаза с хорошее яблоко». Владимир Новицкий рассказал, чем Беларусь удивила гостей из Западной Европы

Владимир Новицкий, спортивный телекомментатор:
И как же мне было приятно услышать не одну историю, когда из Западной Европы коллеги приводили примеры.

Ехал один в автобусе, кожаная куртка была так же на нем, как и на мне, и там был паспорт, портмоне с большим количеством евро – и он это забыл в автобусе. Приходит через день в пресс-центр, и ему сотрудники пресс-центра говорят: «А вы случайно ничего не потеряли?» У него, как мы говорим, глаза с хорошее яблоко. Он говорит: «А что»? «Так вот, все вернули, пересчитайте». Он говорит: «Да нет, я верю». «Нет-нет, пересчитайте». Он пересчитал и был поражен, что все в целости и сохранности.

Они открыли действительно дружескую, ко всем открытую, действительно всегда проявляющую гостеприимство по максимуму, как люблю говорить, родную Синеокую.

Люди в материале: Владимир Новицкий
 
Теги: Минск
 
 
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9 мая 2014-го – этот День Победы для Беларуси особенный. Вечером внимание к Минску было приковано в 120 странах мира. Об этом рассказали в одной из серий...
 
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