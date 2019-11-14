Instagram начал тестировать скрытие счетчика лайков по всему миру

Источник материала: Tut.by

Instagram распространил на весь мир тестирование функции, скрывающей счетчик лайков под чужими постами. Сообщение об этом появилось в официальном твиттере соцсети.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Instagram заявил , что тестовое скрытие счетчика лайков, которое ранее началось в семи странах, принесло положительные отзывы.

При этом соцсеть отметила, что понимает важность счетчика лайков для некоторых пользователей и работает над новыми функциями, которые позволят «показать ценность» того или иного аккаунта.

О том, что Instagram рассматривает возможность отказаться от счетчика лайков, стало известно в апреле. Соцсеть заявила, что хочет, чтобы пользователи сфокусировались на фотографиях и видео, которые они публикуют, а не на количестве лайков под ними.

В августе тестировать скрытие счетчика лайков начала соцсеть «ВКонтакте». В сентябре такое же тестирование запустил Facebook (пока только в Австралии).