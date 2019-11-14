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Instagram начал тестировать скрытие счетчика лайков по всему миру

14.11.2019 23:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Instagram распространил на весь мир тестирование функции, скрывающей счетчик лайков под чужими постами. Сообщение об этом появилось в официальном твиттере соцсети.

Instagram заявил, что тестовое скрытие счетчика лайков, которое ранее началось в семи странах, принесло положительные отзывы.

При этом соцсеть отметила, что понимает важность счетчика лайков для некоторых пользователей и работает над новыми функциями, которые позволят «показать ценность» того или иного аккаунта.

О том, что Instagram рассматривает возможность отказаться от счетчика лайков, стало известно в апреле. Соцсеть заявила, что хочет, чтобы пользователи сфокусировались на фотографиях и видео, которые они публикуют, а не на количестве лайков под ними.

В августе тестировать скрытие счетчика лайков начала соцсеть «ВКонтакте». В сентябре такое же тестирование запустил Facebook (пока только в Австралии).

 
 
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Instagram заявил, что тестовое скрытие счетчика лайков, которое ранее началось в семи странах, принесло положительные отзывы.
 
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