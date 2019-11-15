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Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет

16.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от полугода до 23 месяцев и пришли к выводу, что два популярных среди родителей продукта лучше не давать малышам до двух лет.

Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет

По словам авторов исследования, научно доказано, что основы правильного питания закладываются в младенчестве и потом отражаются на вкусовых пристрастиях человека уже во взрослом возрасте.

После анализа полученной информации и рациона малышей специалисты выяснили, что дети в возрасте от шести до 11 месяцев получают около чайной ложки добавленного сахара в день, а дети от года до двух – и вовсе порядка шести чайных ложек сахара в день. Оказалось, что основным источником сахара в рационе стали сладкие йогурты, а после года – сладкие фруктовые напитки.

Опираясь на исследование, американские ученые отметили, что родителям лучше не давать своим чадам сладкие фруктовые соки и сладкие йогурты до наступления двух лет.

Специалисты напомнили, что большое количество сладостей в рационе детей может способствовать развитию не только ожирения и кариеса, но и увеличению риска астмы и повышенного давления в будущем, пишет журнал Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Источник: medikforum.ru

 
 
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Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от
 
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