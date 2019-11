Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет

Источник материала: Полымя

Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от полугода до 23 месяцев и пришли к выводу, что два популярных среди родителей продукта лучше не давать малышам до двух лет.





По словам авторов исследования, научно доказано, что основы правильного питания закладываются в младенчестве и потом отражаются на вкусовых пристрастиях человека уже во взрослом возрасте.

После анализа полученной информации и рациона малышей специалисты выяснили, что дети в возрасте от шести до 11 месяцев получают около чайной ложки добавленного сахара в день, а дети от года до двух – и вовсе порядка шести чайных ложек сахара в день. Оказалось, что основным источником сахара в рационе стали сладкие йогурты, а после года – сладкие фруктовые напитки.

Опираясь на исследование, американские ученые отметили, что родителям лучше не давать своим чадам сладкие фруктовые соки и сладкие йогурты до наступления двух лет.

Специалисты напомнили, что большое количество сладостей в рационе детей может способствовать развитию не только ожирения и кариеса, но и увеличению риска астмы и повышенного давления в будущем, пишет журнал Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.