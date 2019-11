Источник материала: Tut.by

В Сети появились фотографии с набором оружия и аксессуаров, принадлежащих, как утверждается, члену «спецназа» движения "Талибан" — так называемой «Красной группы». «Я думаю, раньше вы такого не видели», — лаконично заключил владелец твиттера Calibre Obskura, выложивший фото.

Something I bet you’ve never seen before: A #Taliban «Red Units» fighter does the #tetrischallenge :

— M16A4 + Pulsar Apex XP/XQ50/38 Thermal optic (5+ mags)

— S&W SW9VE pistol

— Ladder/Cutters (For use against fortifications)

— F1, M67, Type 73 nades

— Qur'an, Binos, Flag, Radio pic.twitter.com/IhotCwB6gT