В Речице автобус сбил на зебре 16-летнего парня

Источник материала: Tut.by

В Речице автобус МАЗ сбил девятиклассника, он в больнице, пишет Дняпровец.





ДТП произошло утром 21 ноября на Светлогорском шоссе. 16-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и его сбил автобус.

Пострадавшего пешехода на скорой увезли в районную больницу. По факту аварии проводится проверка.