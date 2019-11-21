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В Речице автобус сбил на зебре 16-летнего парня

21.11.2019 21:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице автобус МАЗ сбил девятиклассника, он в больнице, пишет Дняпровец.


ДТП произошло утром 21 ноября на Светлогорском шоссе. 16-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и его сбил автобус.

Пострадавшего пешехода на скорой увезли в районную больницу. По факту аварии проводится проверка.

 
 
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ДТП произошло утром 21 ноября на Светлогорском шоссе. 16-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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