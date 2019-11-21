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В Речице автобус сбил на зебре 16-летнего парня
Источник материала: Tut.by
В Речице автобус МАЗ сбил девятиклассника, он в больнице,
ДТП произошло утром 21 ноября на Светлогорском шоссе. 16-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и его сбил автобус.
Пострадавшего пешехода на скорой увезли в районную больницу. По факту аварии проводится проверка.
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ДТП произошло утром 21 ноября на Светлогорском шоссе. 16-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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