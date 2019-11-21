Назван топ-10 лучших саундтреков десятилетия

Источник материала: Ежедневник





Издание Entertainment Weekly составило список лучших саундтреков десятилетия.

Лидером рейтинга оказалась песня из фильма «Звезда родилась». Композицию Shallow исполнили Леди Гага и Брэдли Купер. В феврале она была удостоена «Оскара» как главный саундтрек года, пищет lenta.ru .

На втором месте расположился трек Let It Go, прозвучавший в мультфильме «Холодное сердце». Его написали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а спела американская актриса и певица Идина Мензел.

Тройку замкнула песня Never Enough из ленты «Величайший шоумен». Для ее исполнения была приглашена вокалистка Лорен Оллред.

В список вошли также такие композиции, как Happy Фарелла Уильямса из мультфильма «Гадкий я 2», Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из «ЛЕГО Фильма», See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth из «Форсажа 7», Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из «Коко», Young and Beautiful Ланы Дель Рей из «Великого Гэтсби», Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из «Идеального голоса» и Private Property артистов Noni и Kid Culprit из картины «За кулисами».

В феврале американский электронный журнал Pitchfork составил список из 50 лучших саундтреков всех времен. Первое место заняла музыка к фильму 1972 года «Суперфлай».