Популярное лекарство от гриппа ускорило эволюцию вируса

Источник материала: Tut.by

Японские ученые выяснили, что новое противовирусное лекарство, которое часто применяют при лечении гриппа, — балоксавир — ускоряет темпы эволюции вируса. Это быстро делает его неуязвимым к действию этого препарата. Возможные последствия от его широкого применения в медицине специалисты описали в статье для научного журнала Nature Microbiology , пишет ТАСС.



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В качестве примера исследователи привели историю болезней двух японских детей, брата и сестры, которые одновременно подхватили вирус гриппа, принадлежащий к штамму H3N2. Как рассказывают ученые, первым заразился 11-летний мальчик. После появления у него первых симптомов болезни врачи прописали ему балоксавир — лекарство от гриппа нового поколения, которое недавно разрешили в Японии и США. Этот препарат блокирует работу одного из вирусных ферментов, который играет ключевую роль в чтении генома вируса после его попадания в клетку. Это останавливает дальнейшее распространение инфекции.

Изначально балоксавир улучшил самочувствие ребенка, однако через два-три дня у того опять поднялась температура. В это же самое время гриппом заболела его трехлетняя сестра, и после этого балоксавир перестал помогать и тому, и другому ребенку. Этот случай привлек внимание вирусологов из Токио, которые обратились за помощью к Йосихиро Каваоке, профессору Висконсинского университета в Мэдисоне (США), одному из крупнейших экспертов в мире по изучению возможных путей эволюции вируса гриппа.

Ученые собрали у детей образцы биологических жидкостей, извлекли из них вирусы, расшифровали их геномы и сопоставили между собой. Оказалось, что штамм H3N2 стал неуязвимым к действию балоксавира. Оказалось, что в гене, кодирующем фермент, работе которого мешает это лекарство, появилась мутация длиной всего в одну «букву».

Эта мутация, как отмечает Каваока, иногда возникает в геноме вируса сама по себе, в результате случайных ошибок при сборке его новых копий. Однако в этом случае она появилась в результате взаимодействия гриппа и лекарства в организме мальчика. Об этом говорит то, что этой «опечатки» нет в геномах вирусов, которые врачи извлекли из клеток мальчика еще до начала приема балоксавира.

Что самое важное, появление этой мутации, как это часто происходит в подобных случаях, не уменьшило заразности вируса и не лишило его возможности передаваться воздушно-капельным путем. Это означает, что подобные вариации гриппа могут достаточно быстро распространяться по популяции людей или животных и резко снижать эффективность работы балоксавира и прочих препаратов, которые атакуют различные фазы жизненного цикла вируса. Этот факт, как заключают Каваока и его коллеги, нужно учитывать в медицинской практике и не использовать подобные лекарства для массового лечения или профилактики гриппа. Это позволит избежать быстрого распространения неуязвимых штаммов вируса в ближнесрочной перспективе.

«Гонка вооружений»

«Вирусы, которые стали неуязвимыми к действию этого препарата, конечно, могут передаваться от человека к человеку. С другой стороны, в мире существует огромное число штаммов гриппа, и лишь небольшая доля населения планеты принимает этот препарат. В большинстве случаев вирус все еще будет оставаться уязвимым к действию балоксавира», — объяснил Каваока.

Благодаря вакцинам и тому, что люди вырабатывают коллективный иммунитет к самой распространенной версии гриппа, структура белков и генома этого вируса постоянно меняется. В результате этого в природе возник своеобразный круговорот штаммов этого патогена, которые сменяют друг друга каждый сезон.

Это вынуждает медиков постоянно создавать новые прививки, а ученых — пытаться раскрыть механизмы работы этого цикла и найти способ его «взлома». Решение этой задачи поможет точнее предсказывать то, как будет выглядеть следующая эпидемия гриппа и заблаговременно готовиться к ее началу.