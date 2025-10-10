ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Что делать со стоимостью продвижения и качеством лидов: панельная дискуссия в бизнес-клубе, 15 октября

10.10.2025 18:13 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Пришла пора задать острые вопрос о диджитал маркетинге, брендинге и PR!

15 октября мы пригласили топовых экспертов из сферы маркетинга и диджитал, чтобы в формате панельной дискуссии обсудить и поделиться опытом, насмотренностью, кейсами и инструментами. 

Среди тем, которые обсудим 

1. Эффективность диджитал-маркетинга и качество лидов

2. Выбор таргетолога 

3. Новые каналы продвижения и ИИ

4. Слабое ценностное предложение

5. Эстетика бизнеса и платформа бренда

6.  Креативные идеи vs эффективность

7. Офлайн-продвижение как растущий тренд: способы и подходы

Эксперты

  • МАРИЯ КАНАСЕВИЧ, руководитель PR-группы МТС
  • СЕРГЕЙ КАЗАК, CRO AMDG Belarus, 10+ лет опыта в коммерции и маркетинге
  • МАКСИМ ФОМИНОВ,  основатель компании PRACTICA. 20+ лет опыта в маркетинге, брендинге, коммуникациях. Среди клиентов A1, А100, BNB Bank, Belgazprom Bank, BMW, e-dostavka, Green, Wargaming, Coca-Cola, Danone, DODO и другие
  • СВЕТЛАНА СЕРАЯ, директор по маркетингу Hoster

Вас ждет

👉 Полезный контент от опытных спикеров по острым вопросам маркетинга
👉 Общения с экспертами в режиме реального времени для обсуждения своей проблемы
👉 Неформальное общение в кругу единомышленников для поиска инсайтов и вдохновения для развития себя, бизнеса и команды.


 

🕔 19:00—21:00, регистрация с 18:30
🏚 пространство hoster.space (Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, этаж 3).

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


 

Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


 

Ждем Вас 15 октября !


Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
