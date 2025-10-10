|
Что делать со стоимостью продвижения и качеством лидов: панельная дискуссия в бизнес-клубе, 15 октября
Пришла пора задать острые вопрос о диджитал маркетинге, брендинге и PR!
15 октября мы пригласили топовых экспертов из сферы маркетинга и диджитал, чтобы в формате панельной дискуссии обсудить и поделиться опытом, насмотренностью, кейсами и инструментами.
Среди тем, которые обсудим
1. Эффективность диджитал-маркетинга и качество лидов
2. Выбор таргетолога
3. Новые каналы продвижения и ИИ
4. Слабое ценностное предложение
5. Эстетика бизнеса и платформа бренда
6. Креативные идеи vs эффективность
7. Офлайн-продвижение как растущий тренд: способы и подходы
Эксперты
Вас ждет
👉 Полезный контент от опытных спикеров по острым вопросам маркетинга
🕔 19:00—21:00, регистрация с 18:30
Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Генеральный партнер: Финтех Инвест
Технологический партнер Клуба
Ждем Вас 15 октября !
