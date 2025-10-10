Что делать со стоимостью продвижения и качеством лидов: панельная дискуссия в бизнес-клубе, 15 октября

Источник материала: ProBusiness

Пришла пора задать острые вопрос о диджитал маркетинге, брендинге и PR!

15 октября мы пригласили топовых экспертов из сферы маркетинга и диджитал, чтобы в формате панельной дискуссии обсудить и поделиться опытом, насмотренностью, кейсами и инструментами.

Среди тем, которые обсудим

1. Эффективность диджитал-маркетинга и качество лидов

2. Выбор таргетолога

3. Новые каналы продвижения и ИИ

4. Слабое ценностное предложение

5. Эстетика бизнеса и платформа бренда

6. Креативные идеи vs эффективность

7. Офлайн-продвижение как растущий тренд: способы и подходы

Эксперты

МАРИЯ КАНАСЕВИЧ, руководитель PR-группы МТС

СЕРГЕЙ КАЗАК, CRO AMDG Belarus, 10+ лет опыта в коммерции и маркетинге

МАКСИМ ФОМИНОВ, основатель компании PRACTICA. 20+ лет опыта в маркетинге, брендинге, коммуникациях. Среди клиентов A1, А100, BNB Bank, Belgazprom Bank, BMW, e-dostavka, Green, Wargaming, Coca-Cola, Danone, DODO и другие

СВЕТЛАНА СЕРАЯ, директор по маркетингу Hoster

Вас ждет

👉 Полезный контент от опытных спикеров по острым вопросам маркетинга

👉 Общения с экспертами в режиме реального времени для обсуждения своей проблемы

👉 Неформальное общение в кругу единомышленников для поиска инсайтов и вдохновения для развития себя, бизнеса и команды.





🕔 19:00—21:00, регистрация с 18:30

🏚 пространство hoster.space (Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, этаж 3).

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,













Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





Ждем Вас 15 октября !



Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»

Спасибо за доверие!