Рекомендации для абонентов А1, которые планируют поездку в Российскую Федерацию

10.10.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


6 октября 2025 года со стороны государственных органов Российской Федерации введены регуляторные ограничения по условиям предоставления услуг связи на территории страны. В связи с этим компания А1 делится рекомендациями для своих абонентов, которые планируют поездку в Россию или уже находятся на территории России.

Что известно на данный момент:

  • для всех абонентов в роуминге, регистрирующихся в сетях российских операторов связи, введена обязательная 24-часовая блокировка услуг передачи данных и СМС;
  • блокировка применяется автоматически с момента первой регистрации в сети российских операторов и действует 24 часа и более;
  • после снятия блокировки при отсутствии активности на SIM-карте в течение 3 дней блокировка может быть применена повторно на 24-часовой период;
  • ограничения не затрагивают голосовые услуги (звонки по телефонной связи), которые будут полностью доступны независимо от блокировки услуг передачи данных и СМС.

Рекомендации для абонентов, приезжающих на территорию России:

  • Выбирайте местного оператора вручную: если в течение 24 часов после первой регистрации SIM-карта зарегистрируется в сети другого российского оператора, 24-часовая блокировка может начаться заново;
  • После снятия блокировки услуг передачи данных и СМС поддерживайте активность в сети (звонки, отправка/получение СМС, использование мобильного интернета);
  • Заранее продумайте альтернативные способы связи: изучите наличие публичных Wi-Fi-сетей в местах пребывания (не предполагающие авторизацию по СМС или звонку), запишите необходимые вам телефоны и адреса (посольства, экстренных служб, родных и знакомых, сервисов такси);
  • Предварительно изучите маршруты для передвижения по городу, скачайте офлайн-карты и схемы передвижения общественного транспорта.
  • Подключайте услуги роуминга заранее: убедитесь, что услуга международного роуминга у вас подключена перед поездкой.
  • Проверяйте актуальную информацию: следите за новостями на сайте А1, чтобы быть в курсе всех возможных ограничений и их сроках.

В настоящее время А1 ведет коммуникацию с российскими операторами, чтобы минимизировать влияние введенных ограничений для белорусских абонентов.

 
Теги: Новости
 
 
