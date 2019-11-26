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Ким Кардашьян показала, как правильно есть M&Mʼs
Источник материала: Tut.by
Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян рассказала и показала, как правильно есть шоколадные конфеты M&Mʼs.
Кардашьян даже опубликовала небольшую видеоинструкцию. Она советует высыпать конфеты из упаковки на тарелку, а потом поставить ее в микроволновку на 30 секунд. Результат должен получиться такой: снаружи конфеты будут хрустящие, а шоколад внутри — подтаявшим.
Судя по комментариям подписчиков звезды, совет им понравился. А вы любите эти маленькие разноцветные конфеты?
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Она советует высыпать конфеты из упаковки на тарелку, а потом поставить ее в микроволновку на 30 секунд.
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