Ким Кардашьян показала, как правильно есть M&Mʼs

Источник материала: Tut.by

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян рассказала и показала, как правильно есть шоколадные конфеты M&Mʼs.

Кардашьян даже опубликовала небольшую видеоинструкцию. Она советует высыпать конфеты из упаковки на тарелку, а потом поставить ее в микроволновку на 30 секунд. Результат должен получиться такой: снаружи конфеты будут хрустящие, а шоколад внутри — подтаявшим.

Судя по комментариям подписчиков звезды, совет им понравился. А вы любите эти маленькие разноцветные конфеты?